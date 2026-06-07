Han Seong Suk, ministra ds. małych i średnich przedsiębiorstw Korei Południowej, została mianowana na premiera kraju przez prezydenta Li Dze Mjunga - przekazała w niedzielę kancelaria głowy państwa. Jeśli parlament zatwierdzi nominację, Han zostanie pierwszą kobietą na tym stanowisku od prawie 20 lat.

Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung (L) i mianowana na stanowisko premiera Han Seong Suk, ministra ds. małych i średnich przedsiębiorstw (P) / YONHAP / PAP/EPA

Han Seong Suk została mianowana na premiera Korei Południowej.

Jeśli parlament zatwierdzi nominację, kobieta obejmie to stanowisko po niemal 20-letniej przerwie.

Jednym z jej głównych celów będzie transformacja kraju w zakresie technologii AI.

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Od niemal 20 lat nie było premierki w Korei Południowej

Według mediów Han Seong Suk nie powinna mieć kłopotów z zatwierdzeniem swojej nominacji. Dotychczas jednak nie ustalono terminu głosowania w parlamencie.

Jedyną do tej pory kobietą na stanowisku premiera kraju była Han Mjeong Suk, która pełniła ten urząd przez niespełna rok - od kwietnia 2006 do marca 2007 r.

Jakie cele ma polityczka?

Mianowana na stanowisko premiera szefowa ministerstwa ds. małych i średnich przedsiębiorstw Han Seong Suk ma przewodzić transformacji kraju w zakresie sztucznej inteligencji - poinformował na konferencji prasowej szef zespołu prezydenta Kang Hun Sik.

Han będzie w stanie przekształcić wzrost gospodarczy Korei Południowej, napędzany boomem na półprzewodniki i rosnącym eksportem, w inkluzywny wzrost, który obejmie wszystkich, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa - dodał urzędnik.

Han Seong Suk wcześniej pełniła również funkcję dyrektorki zarządzającej południowokoreańskiego giganta internetowego Naver.

Rola premiera w Korei Południowej

W południowokoreańskim systemie prezydenckim rola premiera ma charakter głównie reprezentacyjny i administracyjny. Obecny premier Kim Min Sok planuje ubiegać się o przywództwo w rządzącej Partii Demokratycznej.