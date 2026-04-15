Znamy maksymalne ceny paliw w Polsce na czwartek, 16 kwietnia. Decyzją ministra energii litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł.

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a oleju napędowego - 7,23 zł. W porównaniu ze środą oznacza to spadek cen każdego rodzaju paliwa, przykładowo diesel będzie tańszy o 18 groszy na litrze.

Maksymalne ceny na środę - zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem - były ustalone na: litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a oleju napędowego - 7,41 zł.

Resort energii zwrócił uwagę, że w czwartek "ceny paliw będą najniższe od wprowadzenia pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej - red.)".

Następne obwieszczenie ministra energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny paliw na piątek.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Maksymalne ceny paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.