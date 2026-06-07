Michał Stochel, 18-letni polski akordeonista, zwyciężył w 22. edycji Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, która odbyła się w stolicy Armenii, Erywaniu. To czwarta wygrana Polski w historii konkursu.

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Polak zwycięzcą Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków

Michał Stochel zachwycił jury podczas Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków, która odbyła się w armeńskiej stolicy w sobotni wieczór. Muzyk wykonał III część "Concerto Classico" na akordeon autorstwa Mikołaja Majkusiaka.

Uważam, że Michał zagrał znakomicie. Był błyskotliwy, artystyczny i wykazał się silnym, naturalnym wyczuciem rytmu. Jestem pewien, że czeka go wspaniała przyszłość - ocenił członek jury Narek Hachnazarian.

Po zwycięstwie Stochel zaapelował do innych młodych muzyków, by nigdy się nie poddawali.

Myślę, że to bardzo ważne. Na drodze zawsze będą pojawiać się wyzwania, ale jeśli naprawdę czegoś pragniecie i jesteście gotowi na to pracować, możecie to osiągnąć - przekonywał.

Eurowizja dla Młodych Muzyków - na czym polega?

Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków (Eurovision Young Musicians) jest organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU) od 1982 roku. Odbywa się co dwa lata, a biorą w nim udział młodzi ludzie w wieku od 12 do 21 lat, którzy wykonują muzykę klasyczną.

W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele 11 krajów. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Łotwy, a trzecie - Armenii.

Sukcesy polskich artystów w konkursie

Polska jest jednym z najbardziej utytułowanych krajów uczestniczących w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków.

Artyści z naszego kraju, którzy wcześniej wygrywali w Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków:

Bartłomiej Nizioł , skrzypce - w 1992 r.;

, skrzypce - w 1992 r.; Stanisław Drzewiecki , fortepian - w 2000 r.;

, fortepian - w 2000 r.; Łukasz Dyczko, saksofon - w 2016 r.

Polska pierwszy raz wzięła udział w konkursie w 1992 r., wygrywając już przy pierwszym udziale. Pod względem liczby zwycięstw nasz kraj zajmuje drugie miejsce, ustępując tylko Austrii.