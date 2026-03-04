Minister cyfryzacji rozwiewa wątpliwości w sprawie przyszłości mObywatela. Będziemy rozwijali mObywatela, wzbogacając go o wersję europejską - zapowiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Dodał, że do aplikacji zostanie zaimplementowany europejski portfel tożsamości cyfrowej.

Aplikacja mObywatel wchodzi do Europy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział rozwój aplikacji mObywatel o wersję europejską.

Do aplikacji zostanie wdrożony europejski portfel tożsamości cyfrowej.

"To nam gwarantuje mObywatel"

O przyszłości aplikacji mObywatel Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej pn. "Rozwijamy mObywatela - Europejski portfel tożsamości cyfrowej".

Dodał, że rozwój mObywatela i wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej "to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej w Europie".

Dzisiaj to aplikacja, z której jesteśmy dumni - mObywatel, to już 11 mln użytkowników i użytkowniczek. To znaczy, że co trzeci mieszkaniec Polski ma tę aplikację, to znaczy, że jesteśmy dzisiaj liderem wśród państw europejskich posiadających dostęp do administracji publicznej w sposób łatwy, prosty i przyjemny. I to nam gwarantuje mObywatel - mówił minister cyfryzacji.

Dodał, że rozbudowa aplikacji "to chwała polskiej cyfryzacji w Polsce i za granicą".

Gawkowski: Wprowadzamy mObywatela do Europy

Polska jest liderem europejskich rozwiązań cyfrowych. Jesteśmy z tego dumni i dlatego wprowadzamy mObywatela do Europy. mObywatel dzisiaj nadaje rytm rozwojowi Europy i rozbudowa mObywatela o funkcjonalności Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ma ten ekosystem cyfrowych usług w Polsce uzupełnić - podkreślił.

Dodał, że dzięki mObywatelowi wzbogaconemu o wersję "mObywatel Europa" będzie można za granicą m.in. otworzyć konto w banku czy wynająć samochód.

Zapewnił, że mObywatel będzie funkcjonował i będzie się rozwijał. Będzie dostępny i będzie dalej europejskim czempionem. Inni mogą nam go zazdrościć - dodał Gawkowski.

W grudniu pilotaż aplikacji mObywatel Europa

W grudniu rozpocznie się pilotaż aplikacji mObywatel w europejskim rozszerzeniu, czyli aplikacji mObywatel Europa - mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Standerski podkreślił, że MC chce umożliwić polskim obywatelom zakładanie konta w banku za granicą, branie kredytu, zakładanie lokat.

Tym bardziej chcemy, aby obywatele Unii Europejskiej zakładali konta w polskich bankach, korzystali z usług finansowych polskich firm i tutaj zostawiali jak najwięcej swoich środków nie ruszając się z domów, potwierdzając swoją tożsamość z innego państwa UE - powiedział na konferencji prasowej.

Wiceminister cyfryzacji zapowiedział, że w grudniu resort pilotażowo uruchomi aplikację mObywatel w rozszerzeniu europejskim, czyli aplikację mObywatel Europa.

Podkreślił, że po pobraniu narzędzia użytkownik będzie mógł wejść do karty "Europejski dokument tożsamości" z aplikacji mObywatel.