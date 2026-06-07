Rosyjski dron uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego w pobliżu elektrowni w Czarnobylu w Ukrainie - przekazała agencja Reutera. Sztab Generalny Kijowa oraz państwowa agencja atomowa wydały komunikaty ws. poziomów promieniowania.

Sarkofag osłaniający zniszczony czwarty reaktor elektrowni jądrowej w Czarnobylu (zdjęcie poglądowe) / SERGEI SUPINSKY/AFP / East News

Jak przekazali w niedzielę ukraińscy urzędnicy, cytowani przez Reutersa, Rosjanie zaatakowali dronem okolice elektrowni w Czarnobylu. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego, oddalony ok. 15 km od czarnobylskiej elektrowni.

Osobne oświadczenia w tej sprawie wydały także Sztab Generalny Kijowa oraz państwowa agencja atomowa. Poinformowano, że poziomy promieniowania pozostają stabilne. Okazało się bowiem, że w momencie ataku nie przechowywano tam zużytego paliwa.

Pożar, który wybuchł w wyniku ataku, został ugaszony. Jak wynika z komunikatów, nie ma także informacji o ofiarach ani rannych.

Do sprawy odniósł się szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Wskazał on, że "to nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe na niebezpieczeństwo".

"Rosyjski szantaż nuklearny i zagrożenia dla bezpieczeństwa jądrowego mają charakter systemowy, są celowe i niedopuszczalne" - dodał we wpisie na platformie X.

Więcej informacji wkrótce.