Orlen ogłosił rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego z nowych odwiertów zlokalizowanych w województwach lubelskim i wielkopolskim. Dzięki tej inwestycji krajowa produkcja gazu wzrośnie o około 140 milionów metrów sześciennych rocznie i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw surowca dla energetyki i przemysłu.
We wtorek Orlen poinformował o uruchomieniu produkcji gazu ziemnego z dwóch nowych złóż: Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w województwie wielkopolskim. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowej strategii rozwoju firmy, której celem jest systematyczne zwiększanie krajowego wydobycia gazu.
Złoże Jastrzębiec znajduje się na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka w powiecie biłgorajskim. Tam do produkcji włączono aż pięć nowych odwiertów, które w okresie najwyższego wydobycia pozwolą zwiększyć krajową produkcję gazu o około 100 milionów metrów sześciennych rocznie. Szacowane zasoby tego złoża wynoszą blisko 1 miliard metrów sześciennych, co umożliwi jego eksploatację przez kilkanaście lat.
Z kolei złoże Sierosław położone jest na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w Wielkopolsce. Nowy odwiert Sierosław-2H pozwoli na produkcję około 40 milionów metrów sześciennych gazu zaazotowanego rocznie. Całkowite zasoby tego złoża szacowane są na około 900 milionów metrów sześciennych, co również zapewni wieloletnią eksploatację.
W Sierosławiu zastosowano nowoczesną, mobilną instalację produkcyjną w formie kontenerowej. To rozwiązanie jest szczególnie efektywne przy złożach o mniejszych zasobach, pozwalając na ograniczenie kosztów inwestycji. Po zakończeniu eksploatacji instalację można przenieść w inne miejsce, co wpisuje się w program poszukiwawczo-wydobywczy firmy, skierowany na efektywne zarządzanie małymi złożami.
Mobilne instalacje produkcyjne są jednym z kluczowych elementów strategii koncernu na lata 2025-2035, która zakłada elastyczne i ekonomiczne podejście do wydobycia surowców energetycznych.
Uruchomienie nowych odwiertów i zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego to istotny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Produkcja z nowych złóż ma zapewnić stabilne dostawy surowca dla krajowej energetyki oraz przemysłu przez kolejne kilkanaście lat.
Według założeń strategii, do 2030 roku krajowa produkcja gazu ziemnego ma wzrosnąć do 4 miliardów metrów sześciennych rocznie. Takie działania mają na celu nie tylko uniezależnienie się od importu surowców, ale także zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu energetycznym.
Koncern aktywnie rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także inwestuje w nowoczesne technologie, w tym odnawialne źródła energii oraz energetykę jądrową opartą na małych, modułowych reaktorach SMR. Firma posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw w Europie Środkowej.