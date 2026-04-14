Orlen ogłosił rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego z nowych odwiertów zlokalizowanych w województwach lubelskim i wielkopolskim. Dzięki tej inwestycji krajowa produkcja gazu wzrośnie o około 140 milionów metrów sześciennych rocznie i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw surowca dla energetyki i przemysłu.

We wtorek Orlen poinformował o uruchomieniu produkcji gazu ziemnego z dwóch nowych złóż: Jastrzębiec w województwie lubelskim oraz Sierosław w województwie wielkopolskim. Oba projekty mają kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowej strategii rozwoju firmy, której celem jest systematyczne zwiększanie krajowego wydobycia gazu.

Złoża Jastrzębiec i Sierosław

Złoże Jastrzębiec znajduje się na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka w powiecie biłgorajskim. Tam do produkcji włączono aż pięć nowych odwiertów, które w okresie najwyższego wydobycia pozwolą zwiększyć krajową produkcję gazu o około 100 milionów metrów sześciennych rocznie. Szacowane zasoby tego złoża wynoszą blisko 1 miliard metrów sześciennych, co umożliwi jego eksploatację przez kilkanaście lat.

Z kolei złoże Sierosław położone jest na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w Wielkopolsce. Nowy odwiert Sierosław-2H pozwoli na produkcję około 40 milionów metrów sześciennych gazu zaazotowanego rocznie. Całkowite zasoby tego złoża szacowane są na około 900 milionów metrów sześciennych, co również zapewni wieloletnią eksploatację.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

W Sierosławiu zastosowano nowoczesną, mobilną instalację produkcyjną w formie kontenerowej. To rozwiązanie jest szczególnie efektywne przy złożach o mniejszych zasobach, pozwalając na ograniczenie kosztów inwestycji. Po zakończeniu eksploatacji instalację można przenieść w inne miejsce, co wpisuje się w program poszukiwawczo-wydobywczy firmy, skierowany na efektywne zarządzanie małymi złożami.

Mobilne instalacje produkcyjne są jednym z kluczowych elementów strategii koncernu na lata 2025-2035, która zakłada elastyczne i ekonomiczne podejście do wydobycia surowców energetycznych.

Znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju

Uruchomienie nowych odwiertów i zwiększenie krajowego wydobycia gazu ziemnego to istotny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Produkcja z nowych złóż ma zapewnić stabilne dostawy surowca dla krajowej energetyki oraz przemysłu przez kolejne kilkanaście lat.

Według założeń strategii, do 2030 roku krajowa produkcja gazu ziemnego ma wzrosnąć do 4 miliardów metrów sześciennych rocznie. Takie działania mają na celu nie tylko uniezależnienie się od importu surowców, ale także zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu energetycznym.

Orlen rozwija segment wydobywczy i inwestuje w przyszłość

Koncern aktywnie rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, a także inwestuje w nowoczesne technologie, w tym odnawialne źródła energii oraz energetykę jądrową opartą na małych, modułowych reaktorach SMR. Firma posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw w Europie Środkowej.