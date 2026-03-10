Orlen Upstream Norway wraz z partnerami odkrył kolejne złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym. Zasoby, nazwane Frida Kahlo, szacowane są wstępnie na 5,3 do 9,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Wydobycie ma ruszyć już w pierwszej połowie 2026 roku, a gaz popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Frida Kahlo znajduje się na obszarze Sleipner, jednym z hubów wydobywczych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odwiert, dzięki któremu zidentyfikowano tam nowe zasoby, został wykonany z platformy produkcyjnej Sleipner B., co pozwala - jak podkreślił koncern - na uruchomienie wydobycia ze złoża bez potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury.

Błyskawiczne tempo

"Koncern planuje rozpocząć ich eksploatację jeszcze w pierwszej połowie 2026 r., a gaz ze złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe" - zapowiedział Orlen we wtorkowym komunikacie.

Koncern zaznaczył, że "łączne zasoby Fridy Kahlo zostały wstępnie oszacowane na 5,3 do 9,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 450 do 810 mln metrów sześc. gazu". Orlen Upstream Norway posiada 24,41 proc. udziałów koncesji, a partnerami są tam Equinor, będący operatorem - 58,35 proc. udziałów oraz Vår Energi - 17,24 proc. udziałów.

Poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury nie tylko obniżamy koszty zagospodarowania nowych zasobów, ale dodatkowo skracamy czas potrzebny do uruchomienia wydobycia, a tym samym przyspieszamy zwrot inwestycji - podkreślił Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Jak ocenił, "w przypadku Fridy Kahlo tempo będzie wyjątkowe - złoże zacznie kontrybuować do wyniku Grupy Orlen już w kilka tygodni po odkryciu". Gaz ten popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe. To szczególnie istotne w czasie, gdy bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako stabilność dostaw surowca, staje się istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej - dodał Prugar, cytowany w komunikacie koncernu.

Drugie odkrycie na tym samym obszarze

Orlen zwrócił uwagę, że włączenie Frida Kahlo do produkcji "pozwoli dodatkowo utrzymać efektywność wykorzystania infrastruktury wydobywczej obszaru Sleipner", który w 2025 r. odpowiadał za około 30 proc. całej produkcji Grupy Orlen w Norwegii. Koncern zaznaczył, że jest ona kluczowa dla realizacji jego strategii, która zakłada, że do 2030 r. do Polski będzie trafiało 12 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie z jego złóż krajowych i zagranicznych.

W przypadku gazu wydobywanego na obszarze Sleipner trafia on do terminalu w Kårstø, a stamtąd poprzez gazociąg Europipe II i duński system przesyłowy - do gazociągu Baltic Pipe.

Frida Kahlo to drugie odkrycie poszukiwawcze w ramach Grupy Orlen na obszarze Sleipner w tym roku. W styczniu odkryto tam złoże o nazwie Sissel, którego zasoby zostały oszacowane na 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 0,6 do 2,7 mld metrów sześc. gazu. Koncern posiada 50 proc. udziałów w tym złożu.