Archidiecezja Wrocławska ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy. Oszuści podszywają się pod arcybiskupa Józefa Kupnego, wysyłając do księży fałszywe maile z prośbą o wsparcie finansowe na pomoc Ukrainie.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Fałszywe maile od „arcybiskupa”

W ostatnich dniach do księży z Wrocławia trafiły wiadomości e-mail, których nadawcy podszywają się pod abp. Józefa Kupnego.

W treści maili znajduje się prośba o przekazywanie datków na rzecz pomocy Ukrainie, a wiadomości są podpisane nazwiskiem arcybiskupa.

Kuria dementuje i ostrzega

Wrocławska kuria stanowczo zaprzeczyła, jakoby arcybiskup był autorem tych wiadomości.

„W ostatnich dniach otrzymujemy od księży zgłoszenia o wiadomościach e-mail rzekomo wysłanych przez J.E. Abpa Józefa Kupnego z prośbą o wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie. Informujemy, że jest to próba oszustwa” – poinformowali przedstawiciele kurii.

W komunikacie podkreślono, że abp Kupny nie kontaktuje się z duchownymi drogą mailową.

„Zjawisko nie ma charakteru masowego, ale z powodów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się zareagować od razu. Wiemy o kilku mailach, które trafiły do wrocławskich księży” - wyjaśnia rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej Maciej Rajfur.

Archidiecezja apeluje do księży o ostrożność, szczególnie przed otwieraniem załączników z nieznanych źródeł.

Każde podejrzane wiadomości należy zgłaszać do Działu Informatyki Kurii Metropolitalnej. Przypomniano również, że oficjalna korespondencja kurii zawsze pochodzi z adresów w domenie „@archidiecezja.wroc.pl”.