Dramatyczne doniesienia z północno-wschodniej Katalonii w Hiszpanii. W wyniku pożaru budynku w mieście Manlleu zginęło pięć młodych osób, a cztery są ranne.

W pożarze zginęło 5 osób / Siu Wu / PAP/EPA

Pięć osób zginęło, a cztery inne odniosły lekkie obrażenia w pożarze w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym w Manlleu w północno-wschodniej Katalonii w Hiszpanii. Ogień wybuchł po godz. 21 w poniedziałek. Został ugaszony ok. godz. 22.

Jak podał w komunikacie kataloński rząd, wszystkie ofiary były niepełnoletnie.

Służby na miejscu pożaru / Siu Wu / PAP/EPA

Z nieznanych jeszcze przyczyn ofiary nie mogły uciec z komórki lokatorskiej. Mossos d'Esquadra - katalońska policja - wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyny pożaru.