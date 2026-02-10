Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed kolejną falą oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod NFZ, rozsyłając fałszywe wiadomości e-mail z obietnicą zwrotu kosztów leczenia. Celem jest wyłudzenie danych kart płatniczych i kradzież pieniędzy. Sprawdź, jak nie dać się nabrać.

/ Shutterstock

Oszuści podszywają się pod NFZ, wysyłając fałszywe e-maile z obietnicą refundacji.

W wiadomościach wykorzystywane jest logo NFZ oraz fałszywe dane kontaktowe.

W ostatnich dniach do wielu Polaków trafiły e-maile, które na pierwszy rzut oka wyglądają na oficjalną korespondencję z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadawcy informują o rzekomym zwrocie kosztów za leki, okulary czy leczenie za granicą. Wiadomości często zatytułowane są "NFZ zwraca koszty za..." lub "Zwrot kosztów...", a w treści pojawia się logo Funduszu i numer infolinii, co ma uwiarygodnić przekaz.

Adresy e-mail nadawców są fałszywe i nie mają nic wspólnego z oficjalną domeną NFZ. W wiadomościach znajduje się załącznik lub link do formularza, którego wypełnienie ma być rzekomo warunkiem otrzymania pieniędzy. W rzeczywistości to próba wyłudzenia danych finansowych.

Na czym polega oszustwo?

Głównym celem przestępców jest zdobycie danych kart płatniczych, takich jak numer karty, data ważności czy kod CVV. Podanie tych informacji może skutkować natychmiastową utratą środków z konta. Oszuści stosują różne techniki manipulacji, aby uśpić czujność odbiorców, m.in. posługują się oficjalnie wyglądającą grafiką i danymi kontaktowymi.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że nigdy nie prosi o podanie numeru karty płatniczej, daty jej ważności, kodu CVV ani danych do logowania w bankowości elektronicznej. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości należy: