Polacy nie pozostają obojętni wobec swoich liderów – najnowszy sondaż IBRiS dla PAP pokazuje, że scena polityczna wciąż budzi ogromne emocje. Prezydent Karol Nawrocki utrzymuje się na szczycie zaufania społecznego, premier Donald Tusk notuje kolejne spadki, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaskakuje poprawą swoich notowań.

Karol Nawrocki, Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty / Wojciech Olkusnik/Anita Walczewska/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Karol Nawrocki na szczycie, ale notuje spadki

W marcu działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 50 proc. badanych, z czego zdecydowanie dobrze myśli o jego pracy 24 proc.

W porównaniu z lutowym sondażem, prezydent zanotował spadek o 3 punkty procentowe, choć wciąż jest to wynik lepszy o 2 punkty niż w styczniu. Negatywne opinie wyraziło 46 proc. badanych, z czego niemal 28 proc. ocenia działalność Nawrockiego zdecydowanie źle. 4 proc. respondentów nie miało zdania na temat jego pracy.

Donald Tusk z najwyższym poziomem krytyki

Marcowy sondaż IBRiS pokazuje, że tylko 37 proc. Polaków ocenia jego pracę pozytywnie, a zaledwie 13 proc. deklaruje zdecydowane poparcie. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy notowania premiera spadają - w porównaniu do lutego o 1 punkt procentowy, a do stycznia o 5 punktów.

Zdecydowanie bardziej niepokojące dla szefa rządu są dane dotyczące ocen negatywnych. 57 proc. respondentów wyraziło niezadowolenie z jego działalności, z czego 35 proc. oceniło ją zdecydowanie źle. 6 proc. badanych nie miało wyrobionego zdania na temat pracy premiera.

Włodzimierz Czarzasty na fali wznoszącej

Największym zaskoczeniem marcowego badania jest poprawa notowań marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. Pozytywnie o jego pracy wypowiedziało się 42 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych względem lutego i o 2 punkty w porównaniu do stycznia. 28 proc. respondentów ocenia go "raczej dobrze".

Jednak i tutaj nie brakuje krytyki - 50 proc. badanych negatywnie ocenia działalność marszałka, z czego 35 proc. wyraża zdecydowane niezadowolenie. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 8 proc. ankietowanych.

Czarzasty jako jedyny z trójki polityków poprawił swój pozytywny bilans zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i początku roku.

Wyniki sondażu IBRiS przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1067 dorosłych Polaków w dniach 27-28 marca 2026 roku metodą CATI.