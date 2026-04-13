Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że decyzja wyborców jest "wyrazem suwerenności narodu" i należy ją uszanować.

Karol Nawrocki i Viktor Orban; Budapeszt, 23 marca 2026

Karol Nawrocki o wyborach na Węgrzech: Będę współpracował z każdym

To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa w wyborach. 1000-letnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać, to jest ponad wybory parlamentarne. To suwerenny wybór narodu węgierskiego - powiedział prezydent.

Nawrocki zaznaczył również, że będzie współpracował z każdym demokratycznie wybranym rządem. Będę współpracował z każdym, kogo wybiorą wolne narody, dla dobra Rzeczpospolitej - dodał.

Wybory na Węgrzech. "Pan prezydent zrobił z siebie idiotę"

Karol Nawrocki w marcu pojechał na Węgry , by wyrazić poparcie dla Victora Orbana przed wyborami. Spotkała go za to krytyka ze strony koalicji rządzącej. Włodzimierz Czarzasty powiedział wprost, że "pan prezydent zrobił z siebie idiotę".