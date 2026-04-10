​Według najnowszego sondażu Opinia24 Koalicja Obywatelska może liczyć na 35,2 proc. głosów. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 22 proc. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 12,8 proc.

Donald Tusk / Piotr Nowak / PAP

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24, Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Na to ugrupowanie swój głos zadeklarowało 35,2 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. To wyraźny sygnał, że KO skutecznie utrzymuje i wzmacnia swoją pozycję lidera na krajowej scenie politycznej.

PiS bez zmian, Konfederacja traci

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się na drugim miejscu z wynikiem 22 proc. poparcia. W porównaniu z poprzednim sondażem, wynik ten nie uległ zmianie.

Konfederacja, która jeszcze niedawno notowała wyższe wyniki, obecnie może liczyć na 12,8 proc. głosów. To spadek o 1,7 punktu procentowego.

Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej powyżej progu

Wśród ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy, znalazły się jeszcze Nowa Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej. Na Nową Lewicę chce głosować 6,9 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,8 punktu procentowego. Konfederacja Korony Polskiej uzyskała natomiast 6,6 proc., notując spadek o 0,6 punktu procentowego.

Trzy kolejne ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Partia Razem uzyskała 4,6 proc. poparcia (wzrost o 0,5 punktu procentowego), Polska 2050 - 3,1 proc. (wzrost o 1,6 punktu procentowego), a Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,9 proc. (spadek o 1,1 punktu procentowego).

Niezdecydowani i inne ugrupowania

0,7 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na inne ugrupowania, natomiast 6,2 proc. badanych nie potrafiło wskazać, na kogo zagłosowałoby w najbliższych wyborach. To spora grupa, która wciąż może wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.

Wysoka deklarowana frekwencja

Sondaż Opinia24 sprawdził również, jak wygląda deklarowana gotowość do udziału w wyborach. 49 proc. respondentów zdecydowanie zamierza wziąć udział w głosowaniu, a 21 proc. raczej wybierze się do urn. 12 proc. ankietowanych na pewno nie zamierza głosować, 9 proc. raczej nie weźmie udziału w wyborach, a kolejne 9 proc. nie jest pewne swojej decyzji.

Łącznie aż 70 proc. badanych deklaruje chęć udziału w wyborach, co może przełożyć się na wysoką frekwencję.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-9 kwietnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków. Wykorzystano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).