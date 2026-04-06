Radosław Sikorski udostępnił nagranie ze wspólnego treningu prezydenta Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim. Minister spraw zagranicznych opatrzył je krótkim komentarzem po łacinie.

Radosław Nawrocki komentuje filmik z Karolem Nawrockim / Anita Walczewska / East News

"(...) Muszę przyznać - ma charakter chłop!" - napisał Mariusz Pudzianowski po spotkaniu z prezydentem. Sportowiec pochwalił się w mediach społecznościowych wspólnym treningiem z Karolem Nawrockim. "Mimo że umowa była taka, żeby 'nie cisnąć' na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!" - podkreślił.

Sportowiec dodał, że rozmowa nie dotyczyła wyłącznie sportu. "Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała" - podkreślił.

Do spotkania odniósł się również sam Karol Nawrocki, publikując zdjęcie z treningu. "Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie" - napisał.