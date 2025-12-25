Już 31 grudnia użytkownicy aplikacji mObywatel zyskają dostęp do wirtualnego asystenta AI. To jednak dopiero początek zmian. W 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi bezpieczną identyfikację online dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.

Jak poinformował wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski, testy wirtualnego asystenta AI w mObywatelu dobiegają końca. Obecnie korzysta z niego 5 proc. użytkowników, a 31 grudnia będzie już dostępny dla wszystkich - zapowiedział Standerski.

Wirtualny asystent w mObywatelu to inteligentny czat oparty na polskim modelu językowym PLLuM. Jego zadaniem jest wspieranie obywateli w wyszukiwaniu informacji i załatwianiu spraw urzędowych w aplikacji mObywatel 2.0. Asystent umożliwia naturalną rozmowę - wystarczy wpisać pytanie, a system wskaże odpowiedni formularz, wyjaśni procedurę i poda źródło informacji.

Nie trzeba znać urzędowego żargonu. Przykładowo, po wpisaniu "Zgubiłem dowód - co robić?", asystent krok po kroku przeprowadzi przez proces zgłoszenia i wyjaśni, jakie dokumenty przygotować.

Wirtualny asystent będzie dostępny po zalogowaniu do aplikacji. Udzielane przez niego odpowiedzi będą oparte na informacjach ze stron gov.pl i mobywatel.pl. Zadbano o bezpieczeństwo - nie będzie mógł odczytać danych osobowych, punktów karnych czy daty ważności dokumentów. Odpowie natomiast na pytania o sposób załatwiania spraw urzędowych czy dostępność usług cyfrowych.

Twórcy asystenta podkreślają, że rozwiązanie jest projektowane z myślą o dostępności dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnościami. Interfejs spełnia standardy WCAG - prosty język, kontrastowe kolory, czytelne czcionki i pełna obsługa klawiaturą lub czytnikiem ekranu.

Cyfrowa tożsamość

Kluczową zmianą w najbliższych latach będzie jednak wdrożenie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. W 2026 roku w pełni uruchomimy w Polsce to rozwiązanie, nad którym pracują Centralny Ośrodek Informatyki, NASK oraz Instytut Łączności - przekazał Standerski. Portfel pozwoli na bezpieczne potwierdzanie tożsamości podczas korzystania z usług publicznych i komercyjnych w całej UE.

Unijne rozporządzenie eIDAS dotyczące portfeli tożsamości cyfrowej weszło w życie w maju 2024 roku. Zgodnie z nim, do grudnia 2026 r. wszystkie kraje członkowskie mają obowiązek wdrożyć cyfrowe portfele tożsamości.

Co z ustawą dotyczącą blokowania szkodliwych treści?

Pytany, co zrobi Ministerstwo Cyfryzacji, jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje nowelizację ustawy ws. blokowania nielegalnych treści w interencie, Standerski odpowiedział "na razie nie ma podstaw twierdzić, żeby pan prezydent podjął taką czy inną decyzję". Na pytanie, w jaki sposób ustawa ma ułatwić walkę z dezinformacją, Standerski przekazał że "DSA przeciwdziała dezinformacji w najgorszym wydaniu, czyli konkretnych przestępstw, które są wymienione w polskiej ustawie".



Nikt nie będzie blokował dyskusji politycznej w internecie, tak jak dzisiaj nikt nie blokuje dyskusji politycznej poza internetem - zadeklarował.



Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ma zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie. Nowela czeka obecnie na podpis prezydenta.