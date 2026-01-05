Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy, która ma ułatwić rozwodnikom powrót do dawnego nazwiska. Propozycja Ministerstwa Cyfryzacji zakłada wprowadzenie e-usługi, która pozwoli na złożenie do kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia o powrocie do dawnego nazwiska po rozwodzie, bez wizyty w urzędzie.

Zgodnie z projektem powrót do dawnego nazwiska ma być łatwiejszy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje ułatwienie powrotu do dawnego nazwiska po rozwodzie.

Zmiany obejmą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawę o ewidencji ludności oraz ustawę o dokumentach paszportowych.

Wymeldowanie będzie możliwe w dowolnej gminie, a nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom zostanie ograniczone.

Sądy uzyskają szerszy dostęp do danych z rejestrów państwowych bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Część formalności bez wychodzenia z domu

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem rejestrów publicznych prowadzonych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych. Zaproponowano w nim zmianę niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dokumentach paszportowych.



"Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania rozwiązań usprawniających oraz rozwijających funkcjonowanie rejestru PESEL, rejestru stanu cywilnego oraz Rejestru Dokumentów Paszportowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu. Zgodnie z nim część spraw urzędowych będzie można załatwić elektronicznie bez konieczności wizyty w urzędzie.

Rok na decyzję

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w ciągu roku od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Jak podano w uzasadnieniu do projektu, w 2023 r. złożono 11 tys., a w 2024 r. 11,7 tys. takich oświadczeń.

Zgodnie z projektem, jeżeli oświadczenie takie ma być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, możliwe będzie skorzystanie z przeznaczonej do tego celu usługi elektronicznej.

Łatwiejsze wymeldowanie i ograniczenia w nadawaniu numeru PESEL

Zaproponowano w nim także, by wymeldowanie mogło być odnotowane przez organ dowolnej gminy, a nie, jak obecnie, przez organ gminny właściwy dla dotychczasowego miejsca pobytu.

Projekt zawiera też propozycje przepisów umożliwiających ograniczenie nadawania numeru PESEL cudzoziemcom, którzy jako podstawę prawną do nadania numeru PESEL wskazali wyłącznie konieczność potwierdzenia profilu zaufanego oraz przepisów wprowadzających obowiązek gromadzenia w rejestrze PESEL informacji o rodzaju dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.



Nowela ma umożliwić sądom korzystanie m.in. z dostępu do danych z rejestru PESEL, rejestru dokumentów paszportowych, rejestru dowodów osobistych, rejestru stanu cywilnego oraz rejestru danych kontaktowych osób fizycznych na podstawie decyzji ministra cyfryzacji wydanej ministrowi sprawiedliwości. Nie będzie przy tym konieczności odrębnego wnioskowania przez każdy sąd o dostęp do tych rejestrów.