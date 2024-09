Do aplikacji mObywatel trafiła usługa, dzięki której użytkownicy otrzymają najnowsze informacje związane z sytuacją powodziową w Polsce. Nowa funkcja ma zwiększyć bezpieczeństwo osób na zagrożonych terenach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Możliwość sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych IMGW w danym regionie oraz dostęp do informacji, jak postępować wobec zagrożenia powodziowego lub w trakcie powodzi – to dwa elementy usługi „Alert powodziowy” wprowadzonej właśnie do aplikacji mObywatel.

Łatwo i szybko dostępna, a przede wszystkim wiarygodna informacja o zagrożeniach związanych z powodzią to kluczowy aspekt bezpieczeństwa. Dlatego w aplikacji mObywatel od teraz każdy szybko sprawdzi aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach powodziowych w swojej okolicy. Dowie się też, co robić w sytuacji zagrożenia powodziowego – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.