Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował we wtorek, że w internecie pojawiły się nagrania, w których „młode polskie kobiety” krytykują Unię Europejską oraz postulują polexit. Jak podkreślił, materiały te zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję i są elementem rosyjskiej dezinformacji.

Rosyjska dezinformacja w sieci: Nagrania „młodych Polek" krytykujących UE wygenerowane przez AI – ostrzega rząd

Materiały te są sprzeczne z interesem Polski i zawierają charakterystyczne cechy rosyjskiej składni.

Służby państwowe oraz NASK podejmą działania w tej sprawie, a Polacy są proszeni o zgłaszanie podobnych przypadków.

Szłapka odniósł się do sprawy podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Wcześniej o nagraniach informował m.in. Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. W filmach występują kobiety ubrane w koszulki z polskimi symbolami narodowymi, które krytycznie wypowiadają się o polskim rządzie i Unii Europejskiej. Postulują również wyjście Polski z UE.

Szłapka zaznaczył, że nie ma wątpliwości, iż jest to rosyjska dezinformacja.

Prezentowana narracja jest całkowicie sprzeczna z interesem Polski, a w pełni zgodna z interesem rosyjskim - powiedział. Dodał, że w nagraniach można zauważyć charakterystyczną rosyjską składnię.