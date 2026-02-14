13 mieszkańców musiało opuścić tej nocy budynek w Zabrzu, w który wjechał samochód, uszkadzając skrzynkę gazową. Kierowca auta został zabrany do szpitala, lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań - podały w sobotę rano służby kryzysowe wojewody śląskiego.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Nocny wypadek w Zabrzu

Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach poinformowało o wypadku, do którego doszło przed drugą w nocy z piątku na sobotę na ul. 11 Listopada w Zabrzu. Samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny.

"W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku. Jest nienaruszona. Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań" - podało WCZK w porannym raporcie.

W wyniku wypadku poszkodowany kierowca samochodu, został zabrany do szpitala. Strażacy zakończyli swoje działania ok. 3.30.