Tradycyjna rekrutacja odchodzi do lamusa? Wszystko na to wskazuje. Sztuczna inteligencja i "zimne algorytmy" AI analizują już CV kandydatów w kilka sekund i coraz częściej zastępują człowieka w selekcji. W niedalekiej przyszłości technologia może całkowicie zastąpić żywych rekruterów. "Automatyzacja będzie postępować, bo to jedyna realna droga do zwiększania efektywności pracy, także w rekrutacjach" - mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

CV kandydatów analizują już "zimne algorytmy" / Shutterstock

Sztuczna inteligencja analizuje już CV, selekcjonuje kandydatów i wspiera rekruterów w poszukiwaniu talentów.

47 proc. badanych ma negatywne lub sceptyczne podejście do AI w rekrutacji, obawiając się błędów i "zimnego algorytmu".

Eksperci podkreślają, że firmy korzystające z narzędzi HR Tech oszczędzają czas, zwiększają trafność doboru kandydatów i automatyzują powtarzalne zadania.

Jeszcze kilka lat temu sourcing oznaczał godziny ręcznego przeszukiwania LinkedIna, sieci i baz danych. Dziś różne modele AI uzupełniają pracę ludzi w tym obszarze.

Algorytmy w kilka sekund analizują CV, klasyfikują aplikacje, identyfikują słowa kluczowe, oceniają dopasowanie kandydata do roli, a za chwilę będą także samodzielnie "polować" na talenty w sieci.

Z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Devire wynika jednak, że kandydaci nie nadążają za AI.

Algorytmy odpowiadają za selekcję CV podczas procesu rekrutacji

Z "Raportu Trendów 2026" Devire wynika, że 47 proc. Polaków ma raczej negatywne lub sceptyczne zdanie o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w rekrutacji, szczególnie wtedy, gdy algorytmy odpowiadają za selekcję CV lub wyłuskiwanie kluczowych informacji z dokumentów.

Co trzeci badany (28 proc.) obawia się, że "zimny algorytm" może popełnić błąd i odrzucić wartościowych kandydatów. Z kolei 19 proc. respondentów wprost uważa taką formę preselekcji za "nie fair", wskazując, że pierwszą decyzję o zaproszeniu do procesu powinien podejmować człowiek*.

Jednocześnie tylko 13,5 proc. ankietowanych uznaje, że AI w rekrutacji jest całkowicie w porządku, bo przyspiesza proces, a 30 proc. akceptuje jej wykorzystanie wyłącznie pod warunkiem, że ostateczna decyzja i tak należy do człowieka

Według raportu "HR Tech Changer 2024" aż 88 proc. respondentów wskazuje automatyzację rutynowych zadań HR jako największą korzyść z wdrożenia nowych technologii. 55 proc. korzysta już z ATS-ów (system do selekcji CV oparty na sztucznej inteligencji; sprawdza on obecność fraz kluczowych w CV, które podane są w ogłoszeniu o pracę) i narzędzi do pozyskiwania kandydatów, 40 proc. wykorzystuje je w preselekcji, a 26 proc. w ocenie kompetencji.

Rynek rekrutacji przechodzi dziś jedną z największych zmian od lat. HR Tech przestał być dodatkiem, a stał się podstawą budowania procesów, analizowania danych i podejmowania decyzji. Firmy inwestują w narzędzia, które porządkują informacje i skracają czas rekrutacji, a jednocześnie poprawiają trafność doboru kandydatów. To już nie moda, ale nowy standard konkurencyjności - mówi Magdalena Wiśniewska, Team Leader & National Practise Head Devire.

Nadchodzą zmiany w rekrutacji

Najbardziej widoczna zmiana to przejście z klasycznych ATS-ów na pełne platformy rekrutacyjne - ekosystemy, które łączą sourcing, ocenę kompetencji, automatyzację komunikacji i analitykę rynku - tłumaczy Magdalena Wiśniewska z Devire.

Rozwiązania takie jak Greenhouse, Lever, SmartRecruiters czy SuccessFactors pokazują, że rekrutacja może być dużo bardziej efektywna, jeśli dane i technologia działają w jednym systemie. Do tego dochodzi rosnący segment talent intelligence - narzędzi pokroju Eightfold, SeekOut czy HireEZ, które przewidują rotację, analizują kompetencje i pomagają docierać do "talentów pasywnych" (wykwalifikowany specjalista, który ma już dobrą pracę i nie szuka aktywnie nowej - red.), zanim staną się aktywnymi kandydatami - mówi Magdalena Wiśniewska z Devire.

Ekspertka podkreśla, że firmy odchodzą od analizy "stanowisk" na rzecz podejścia skills-based - liczą się realne umiejętności, osiągnięcia projektowe i efekty pracy. Modele AI potrafią to ocenić szybciej i szerzej, bo analizują CV, portfolio, publikacje, wyniki i aktywność zawodową - często z wielu źródeł naraz.

Wyraźnie widać również wzrost znaczenia narzędzi automatyzujących preselekcję, analizę językową CV i komunikację operacyjną. HireVue, Harver, TextKernel czy Paradox Olivia wspierają firmy w szybkim odsianiu aplikacji, a przy dużych procesach skracają pracę zespołów nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie dbają o podstawy, z którymi często firmy mają problem - terminowy kontakt, informowanie o statusach, przypomnienia, umawianie rozmów.

Trzeba jednak pamiętać, że technologia nie rozwiązuje wszystkiego. Kandydaci przyjmują automatyzację z ostrożnością - zwłaszcza w początkowych etapach procesu. Nadal chcą mieć pewność, że ich CV przeczytał człowiek, a decyzja nie zależy tylko od algorytmu. Dlatego najlepsze efekty daje model human-led, tech-enabled - technologia porządkuje i przyspiesza proces, ale kluczowe momenty zostają po stronie konsultantów - podsumowuje ekspertka Devire.

Automatyzacja będzie postępować

Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR, jest dobrej myśli:

Chcemy czy nie, automatyzacja będzie postępować, bo to jedyna realna droga do zwiększania efektywności pracy, także w rekrutacjach. Jednak wbrew obawom wielu osób rekruterzy nie znikną. Ich rola po prostu ewoluuje. Technologia przejmie to, co powtarzalne, czasochłonne i podatne na błędy: preselekcję, wstępną analizę CV, koordynację terminów, administrację czy podstawową komunikację - mówi.

Co równie ważne, także kandydaci stopniowo przywykną do tego, że technologia jest naturalnym elementem procesu rekrutacji. Tak jak dziś nikogo nie dziwią ATS-y, wideorozmowy czy testy online, tak za chwilę normalnością będzie inteligentna preselekcja, automatyczna analiza profili czy chatbot prowadzący pierwszy kontakt. Akceptacja będzie rosła wraz z jakością narzędzi, przejrzystością zasad i rosnącym zaufaniem do tego, że technologia wspiera proces zamiast go odczłowieczać - dodaje.

* "Raport Trendów 2026" Devire. Badanie opinii przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Devire w listopadzie 2025. Metodologia: CAWI. N=300

