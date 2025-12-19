Dom Development S.A., największy i jeden z najdłużej działających deweloperów na polskim rynku, został zaatakowany przez hakerów. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, 4 grudnia doszło do "zaawansowanego cyberataku wymierzonego w infrastrukturę IT (...). Doszło również do nieuprawnionego pobrania danych z systemów". Spółka podała, że atak mógł dotyczyć również danych osobowych wielu osób związanych z firmą.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Dom Development, znany polski deweloper, padł ofiarą poważnego cyberataku, który wykryto 4 grudnia.

Atak mógł doprowadzić do wycieku danych osobowych wielu grup związanych z firmą, w tym klientów, pracowników, kontrahentów i ich rodzin.

Pomimo incydentu operacje firmy nadal działają bez zakłóceń.

Spółka zgłosiła incydent do odpowiednich organów, takich jak prokuratura i Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Więcej o szczegółach ataku poniżej.

Atak hakerski na giganta deweloperskiego

Dom Development S.A. działa na polskim rynku od 1996 roku. Do końca 2024 roku oddał do użytku 53 000 mieszkań i apartamentów. Oferta spółki skierowana jest do klientów indywidualnych. Deweloper poinformował, że padł ofiarą cyberataku.

"4 grudnia 2025 roku wykryliśmy atak hakerski, który został wymierzony w serwery Spółki Dom Development S.A. Nasz zespół ds. cyberbezpieczeństwa podjął natychmiastowe działania (...). Przeprowadzona do tej pory analiza ujawniła, że pomimo stosowanych przez nas zabezpieczeń istnieje wysokie ryzyko, że atak hakerski doprowadził do kradzieży danych osobowych gromadzonych przez Spółki z Grupy Dom Development. Jednocześnie chcieliśmy podkreślić, że Spółki z Grupy Dom Development prowadzą działalność operacyjną bez zakłóceń" - podano w komunikacie.

Czyje dane mogły zostać wykradzione?

Kradzież danych może dotyczyć - jak wymieniono - m.in. osób blisko związanych z byłymi lub obecnymi osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, kandydatów do pracy, byłych i obecnych klientów i potencjalnych klientów, akcjonariuszy i ich pełnomocników, kontrahentów, członków zarządu, osób działających w charakterze pełnomocników, byłych i obecnych pracowników i osób współpracujących w ramach B2B, członków rodzin byłego i obecnego personelu, w tym ich dzieci.

Dane ewentualnych poszczególnych poszkodowanych mogły być powiązane z Dom Development Wrocław Sp. z o.o., Dom Development Kraków Sp. z o.o., Dom Development Kredyty Sp. z o.o., Dom Construction Sp. z o.o., Dom Development Grunty Sp. z o.o., Dom Land Sp. z o.o., Fundacją Nasz Dom, Euro Styl S.A.

Deweloper poinformował, że o cyberataku zawiadomił odpowiednie organy państwowe, w tym prokuraturę czy Urząd Ochrony Danych Osobowych.

