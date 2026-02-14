"Wydawało mi się, że instrument SAFE (…) to jest absolutnie bezdyskusyjne i naprawdę staram się zrozumieć, o co chodzi PiS-owi, i o co chodzi Konfederacji, i mówiąc wprost nie rozumiem" – mówił Gość Krzysztofa Ziemca, Ignacy Niemczycki wiceszef MSZ z Polski 2050 w RMF FM. Jak zaznaczył, lista zakupów w ramach SAFE została stworzona przez wojsko. "Mamy po prostu lepsze, tańsze finansowanie na to, co wojsko chciało kupić" – dodał.

Czytałem zarzuty np. Jarosława Kaczyńskiego na jednej z platform społecznościowych. To po prostu w większości nie są rzeczy prawdziwe, jak np. warunkowość tych pieniędzy. Są to dokładnie takie same rzeczy, jak w budżecie unijnym. I co? Z pieniędzy unijnych korzystamy. Ciężko więc jest mi zrozumieć logikę tego postępowania - przekazał Niemczycki.

Jak zauważył Krzysztof Ziemiec, teraz to prezydent Karol Nawrocki będzie decydował, czy podpisać, czy zawetować ustawę. Wydaje mi się, że istnieją możliwości, ale nikt ich jeszcze dokładnie nie sprawdzał - wprowadzenia tego mechanizmu SAFE w Polsce bez zmian ustawowych, natomiast to będzie gorzej funkcjonujący mechanizm - zaznaczył wiceszef MSZ, odnosząc się do pytania, co w sytuacji, jeśli prezydent zdecyduje się jednak zawetować ustawę.

W programie Krzysztofa Ziemca Ignacy Niemczycki z Polski 2050 odniósł się do obaw, jakie przedstawia polska opozycja względem programu SAFE, takich jak fakt, że nie wszystkie państwa europejskie weszły w ten mechanizm oraz brak gwarancji co do wypłacenia pieniędzy.

Po pierwsze unijne przepisy regulują to, że 65 proc. tych komponentów, które kupujemy, muszą powstawać w Europie. Na tej liście, którą przedstawił polski rząd, według szacunków między 80 a 90 proc. projektów to są projekty, które będą realizowane z zaangażowaniem polskich firm, czyli między 80-90 proc. tych pieniędzy trafi tutaj. Więc ja naprawdę nie rozumiem tych wątpliwości. (...) Drugi argument, że to jest inny system niż w przypadku KPO czy unijnego budżetu - nieprawda - to są dokładnie te same przepisy, które dotyczą pieniędzy na przykład z polityki spójności, więc mamy dokładnie te same mechanizmy - odpowiedział Niemczycki.

Ignacy Niemczycki / Pawel Wodzynski / East News

