Od wtorku 24 marca mamy w Polsce kolejnego milionera. We wczorajszym losowaniu Lotto padła główna wygrana – ponad 32 mln zł.

Wyniki losowania Lotto z 24 marca 2026 roku to: 9, 13, 16, 17, 38, 45.

Tylko jedna osoba wytypowała poprawnie sześć numerów w ostatnim losowaniu Lotto. Szczęśliwiec wygrał dokładnie 32 060 068,20 zł.

Wyniki losowania Lotto z 24 marca 2026 roku to: 9, 13, 16, 17, 38, 45.

We wczorajszym losowaniu były 134 wygrane II stopnia, płatne po 5173 zł.

Z powodu rozbicia kumulacji gwarantowana pula na wygrane I stopnia w najbliższym losowaniu Lotto wyniesie 2 mln zł.

Totalizator Sportowy nie podał na razie informacji, w którym miejscu został kupiony szczęśliwy kupon.

Ostatnia "szóstka" w Lotto padła 21 lutego. Jedna osoba wygrała 6 810 033,60 zł. Los kupiła w punkcie Lotto przy ul. Nowowiczlińskiej 35 w Gdyni. Samodzielnie wytypowała liczby, które okazały się dla niej szczęśliwe.

3,5 mln zł z Eurojackpot przeszło koło nosa

Głośnym echem w ostatnich dniach odbiła się historia z Nowego Sącza. W lipcu 2025 roku padła tam jedna z najwyższych wygranych w historii Eurojackpot. Zwycięzca nie zgłosił się jednak po te pieniądze. Jak poinformowało biuro prasowe Totalizatora Sportowego, półroczny okres na odbiór wygranej minął, co oznacza, że blisko 3,5 mln zł przepadło bezpowrotnie.

Najwyższa wygrana w Lotto w Polsce

Rekordowa wygrana w Lotto w Polsce padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Szczęśliwiec zgarnął wtedy aż 36 726 210,20 zł. To do dziś najwyższa pojedyncza wygrana w historii tej gry liczbowej w naszym kraju. Drugie miejsce zajmuje wygrana z 22 sierpnia 2015 roku w Ziębicach - 35 234 116,20 zł.