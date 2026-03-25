Polska 2050 chce zmian w wypłacaniu świadczenia chorobowego kobietom w ciąży. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, dziś w Sejmie zostanie złożony projekt ustawy w tej sprawie. Politycy chcą, aby to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie pracodawca był zobowiązany do wypłaty 100 procent miesięcznego świadczenia pracownicom w ciąży, które są na zwolnieniu lekarskim.

Będą zmiany w L4 dla kobiet w ciąży? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Według obecnych przepisów zawartych w Kodeksie pracy, przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty 100 procent miesięcznego wynagrodzenia.

To między innymi przez ten przepis pracodawcy obawiają się zatrudniania młodych kobiet, bo przez nieco ponad miesiąc wypłacają pełne wynagrodzenie, a i tak muszą znaleźć kogoś na miejsce nieobecnej. Nasza propozycja ma chronić zarówno pracodawców, jak i kobiety w ciąży - słyszymy od jednego z polityków Polski 2050, którzy dziś w Sejmie złożą ustawę uchylającą wspomniany przepis z Kodeksu pracy.

Obowiązek wypłaty świadczenia w wysokości 100 procent znalazłby się od razu w nowelizowanej ustawie "o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa".

Według autorów przepisów szacunkowy koszt takich zmian wynosiłyby około 11 miliardów złotych rocznie i byłby pokrywany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przede wszystkim jest zasilany ze składek. Jednak, jak czytamy w ubiegłorocznym planie FUS, ponad 90 miliardów złotych w 2026 roku miało trafić do funduszu z budżetu państwa.

Projekt nie jest rządowy, a więc Polska 2050 musi najpierw znaleźć poparcie dla proponowanych zmian. Biorąc pod uwagę liczbę inicjatyw złożonych w Sejmie, z tym może być różnie, bo w ramach koalicji ugrupowania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, wiele ustaw utknęło w sejmowych komisjach.

Wydaje się, że kluczowe zdanie w kwestii ewentualnego poparcia poszczególnych partii koalicyjnych dla tego projektu, będą mieć: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy i szef resortu finansów Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej.