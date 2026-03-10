Totalizator Sportowy towarzyszy Polakom już od siedmiu dekad, a przez ponad 50 lat losowania można było oglądać na żywo w telewizji. Jak to działało wcześniej? Do początku lat 70. ubiegłego wieku losowania odbywały się na przykład w... salach kinowych.

Kolektura totalizatora sportowego nr 1/101 "Pod Słoniem" przy ul. Rutkowskiego 18 w Warszawie na archiwalnym zdjęciu z 1965 roku / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Historia Totalizatora Sportowego zaczęła się w 1955 roku.

W 1957 roku wystartowała pierwsza gra liczbowa Toto-Lotek.

Losowania miały wyjątkowy charakter - odbywały się z publicznością.

Od 1973 roku można było je oglądać na żywo w TVP.

Narodziny Totalizatora Sportowego

Wszystko zaczęło się 17 grudnia 1955 roku, kiedy to podjęto uchwałę o powołaniu Totalizatora Sportowego. Instytucja ta miała wyjątkową misję: prowadzić zakłady sportowe, a uzyskane z nich środki przeznaczać na budowę i remonty obiektów sportowych w całej Polsce.

Toto-Lotek - pierwsza gra liczbowo-sportowa

27 stycznia 1957 roku do oferty Totalizatora dołączyła pierwsza w historii gra liczbowa - Toto-Lotek. Zasady były proste, a emocje sięgały zenitu: gracz wybierał 6 spośród 49 liczb, z których każda odpowiadała innej dyscyplinie sportowej - od bobslejów aż po żużel.

Początkowo losowania odbywały się w dwie pierwsze niedziele miesiąca, a potem, od listopada 1957 roku, już w każdą niedzielę.

Publiczne losowania Totalizatora sportowego i ręczne maszyny

/ Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Pierwsze losowania Totalizatora Sportowego miały wyjątkowy, niemal teatralny charakter. Przez 16 lat wszystko odbywało się z udziałem publiczności - w salach kinowych, na stadionach czy w domach kultury.

Losowanie polegało na ręcznym kręceniu bębna, w którym znajdowało się 49 tulejek ze zwitkami reprezentującymi różne dyscypliny sportowe. Napięcie rosło z każdą chwilą, a uczestnicy na żywo obserwowali, jak wyłaniane są zwycięskie liczby.

Przełomowa transmisja z losowania Totalizatora sportowego w TVP

Kolejka do kolektury Totalizatora Sportowego, w której 17 marca 1963 r. padła wygrana w wysokości miliona złotych w grze liczbowej Toto-Lotek. Pierwsze losowanie Toto-Lotka odbyło sie 23 marca 1953 r., zaś pierwsza transmisja losowania na antenie TVP1 miała miejsce 11 marca 1973 r.

To był moment, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej telewizji. 11 marca 1973 roku po raz pierwszy losowanie Totalizatora Sportowego zostało zarejestrowane przez kamery TVP i wyemitowane na antenie.

Miliony Polaków mogły na własne oczy zobaczyć, jak wyłaniane są szczęśliwe liczby.

W tym samym roku, 19 grudnia, pojawiła się pierwsza mechaniczna maszyna losująca - już nie ręcznie kręcony bęben, a nowoczesna technologia, która zapewniała jeszcze większą transparentność i emocje!

Milionowe emocje - rekordowe wygrane w Lotto