"Bez względu na to, w co kto wierzy, każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary. To wydaje mi się fundamentalne. Nauczyciele o tym doskonale wiedzą" - tak minister edukacji Barbara Nowacka skomentowała w TVN24 bulwersujący incydent w Szkole Podstawowej w Kielnie na Pomorzu. Nauczycielka z tej placówki miała wrzucić krzyż do kosza na śmieci. "Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne" - podkreślał w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

W Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka zdjęła krzyż ze ściany i wyrzuciła go do kosza na śmieci, co wywołało spore kontrowersje.

Wójt gminy Szemud zgłosił sprawę do prokuratury.

Minister edukacji Barbara Nowacka nazwała zachowanie nauczycielki niedopuszczalnym. Jak podkreśliła, wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że nie zna wszystkich faktów, ale przypomniał o nadchodzącej zmianie prawa dotyczącej kary za obrazę uczuć religijnych.

Bulwersujące zachowanie na lekcji języka angielskiego

15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy młodzież odmówiła, kobieta samodzielnie to zrobiła i wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci.



Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski złożył do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w tej sprawie. Metropolita Gdański abp Tadeusz Wojda poinformował, że oczekuje rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień.

W szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim uczniom, którzy odczuwają taką potrzebę. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.

Nowacka: Krzyż jest ważnym symbolem

Minister edukacji Barbara Nowacka, pytana o sprawę z Kielna w TVN24, przekazała, że wobec nauczycielki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zachowanie kobiety oceniła jako "niedopuszczalne żadną normą społeczną".

To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole - powiedziała szefowa MEN.

Bez względu na to, czy wierzymy, wiemy, że krzyż jest ważnym symbolem. Trzeba szanować uczucia większości i mniejszości - przekonywała Nowacka.

Jaka kara może grozić nauczycielce? Żurek wyjaśnia

O wyrzucony do kosza krzyż pytany był w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie znam faktów. Lubię się wypowiadać wtedy, kiedy znam te fakty - zaznaczył.

O zdarzenia z Kielna Żurek był pytany w kontekście szykowanego przez jego resort projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Przewiduje on wykreślenie kary pozbawienia wolności z katalogu kar za przestępstwo obrazy uczuć religijnych.

Jeżeli coś takiego miało miejsce, to właśnie ten przepis zadziała w praktyce - tłumaczył minister sprawiedliwości. Jeżeli ta pani zostanie skazana, nie musi dostawać kary pozbawienia wolności, ale będzie osobą odnotowaną w rejestrze, zapłaci grzywnę, ona nie znajdzie już miejsca pracy w wielu instytucjach publicznych, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej sytuacji - ocenił minister.

Żurek dodał, że jeśli rodzice chcą, aby w klasie wisiał krzyż i wszyscy się na to godzą, należy to szanować.

Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne, (...), ale to nie musi być zagrożenie karą pozbawienia wolności - podkreślił następca Adama Bodnara.