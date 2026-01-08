"Bez względu na to, w co kto wierzy, każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary. To wydaje mi się fundamentalne. Nauczyciele o tym doskonale wiedzą" - tak minister edukacji Barbara Nowacka skomentowała w TVN24 bulwersujący incydent w Szkole Podstawowej w Kielnie na Pomorzu. Nauczycielka z tej placówki miała wrzucić krzyż do kosza na śmieci. "Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne" - podkreślał w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
- W Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka zdjęła krzyż ze ściany i wyrzuciła go do kosza na śmieci, co wywołało spore kontrowersje.
- Wójt gminy Szemud zgłosił sprawę do prokuratury.
- Minister edukacji Barbara Nowacka nazwała zachowanie nauczycielki niedopuszczalnym. Jak podkreśliła, wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne.
- Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że nie zna wszystkich faktów, ale przypomniał o nadchodzącej zmianie prawa dotyczącej kary za obrazę uczuć religijnych.
15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy młodzież odmówiła, kobieta samodzielnie to zrobiła i wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci.
Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski złożył do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w tej sprawie. Metropolita Gdański abp Tadeusz Wojda poinformował, że oczekuje rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień.
W szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim uczniom, którzy odczuwają taką potrzebę. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.
Minister edukacji Barbara Nowacka, pytana o sprawę z Kielna w TVN24, przekazała, że wobec nauczycielki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zachowanie kobiety oceniła jako "niedopuszczalne żadną normą społeczną".
To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole - powiedziała szefowa MEN.
Bez względu na to, czy wierzymy, wiemy, że krzyż jest ważnym symbolem. Trzeba szanować uczucia większości i mniejszości - przekonywała Nowacka.
O wyrzucony do kosza krzyż pytany był w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie znam faktów. Lubię się wypowiadać wtedy, kiedy znam te fakty - zaznaczył.
O zdarzenia z Kielna Żurek był pytany w kontekście szykowanego przez jego resort projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Przewiduje on wykreślenie kary pozbawienia wolności z katalogu kar za przestępstwo obrazy uczuć religijnych.
Jeżeli coś takiego miało miejsce, to właśnie ten przepis zadziała w praktyce - tłumaczył minister sprawiedliwości. Jeżeli ta pani zostanie skazana, nie musi dostawać kary pozbawienia wolności, ale będzie osobą odnotowaną w rejestrze, zapłaci grzywnę, ona nie znajdzie już miejsca pracy w wielu instytucjach publicznych, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej sytuacji - ocenił minister.
Żurek dodał, że jeśli rodzice chcą, aby w klasie wisiał krzyż i wszyscy się na to godzą, należy to szanować.
Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne, (...), ale to nie musi być zagrożenie karą pozbawienia wolności - podkreślił następca Adama Bodnara.