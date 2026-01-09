Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial zabrał głos ws. skandalu w podstawówce w Kielnie (woj. pomorskie). Nauczycielka zdjęła tam krzyż ze ściany i wrzuciła do kosza na śmieci. Hierarchowie Kościoła katolickiego oczekują teraz od władz państwowych „zdecydowanych działań na rzecz zagwarantowania szacunku do symbolu krzyża”, by takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

W Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka zdjęła krzyż ze ściany i wyrzuciła go do kosza.

Wobec nauczycielki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Kobieta nie prowadzi zajęć do czasu wyjaśnienia sprawy.

Biskup Wojciech Osial i Komisja Wychowania Katolickiego wyrazili oburzenie, podkreślając prawo do obecności krzyża w szkołach i domagając się zdecydowanych działań.

Co się stało w szkole podstawowej w Kielnie?

15 grudnia 2025 r. podczas lekcji języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kielnie nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża ze ściany. Gdy młodzież odmówiła, kobieta samodzielnie to zrobiła i wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci.



Wobec nauczycielki wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które może potrwać kilka tygodni. Kobieta nie będzie prowadzić lekcji do czasu wyjaśnienia sprawy.

W szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim uczniom, którzy odczuwają taką potrzebę. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.

Głos Episkopatu po skandalu w szkole

"W związku z wydarzeniem zdjęcia i profanacji krzyża w szkole w Kielnie Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraża oburzenie faktem, że dochodzi do tego rodzaju aktów wymierzonych przeciwko chrześcijaństwu oraz prawu dzieci do wychowania zgodnego ze światopoglądem ich rodziców. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odważnie stanęli w obronie krzyża" - stwierdził w oficjalnym komunikacie biskup Wojciech Osial - przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Hierarcha przywołał zapisy konstytucji, które zapewniają Polakom wolność sumienia i manifestowania swojej religii publicznie.

"Prawo do umieszczenia krzyża w pomieszczeniach szkolnych gwarantuje wprost Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 12). Takie rozwiązanie prawne podkreśla szczególną pozycję elementów chrześcijańskiego dziedzictwa narodowego w przestrzeni publicznej, w tym w szkole" - zwrócił uwagę.

"Komisja Wychowania Katolickiego oczekuje od instytucji państwowych zdecydowanych działań na rzecz zagwarantowania szacunku do symbolu krzyża, by incydent, do którego doszło w szkole w Kielnie, nie powtórzył się więcej" - stwierdził bp Osial. Nie sprecyzował jednak, o jaką dokładnie reakcję na wydarzenia z Pomorza chodzi hierarchom.

Co robi prokuratura?

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły w Kielnie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński wyjaśnił, że zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie złożył wójt gminy Szemud. W środę dyrektorka szkoły złożyła ustne zawiadomienie o przestępstwie i została przesłuchana w charakterze świadka.

Zaplanowano przesłuchanie w charakterze świadków uczniów będących świadkami zdarzenia, nauczycieli oraz innych osób, mogących posiadać wiedzę na temat sprawy — poinformował prokurator Duszyński.