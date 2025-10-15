„Chciałbym zmienić prawo, bo się okazuje, (…) że część takich wyroków może zapadać w trybie nakazowym, bez rozprawy. Jak zapada bez rozprawy, to ktoś nie sprawdza rejestru (Krajowego Rejestru Karnego) i wydaje wyrok” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o kierowców, którzy wsiadają do samochodu mimo wydanych zakazów prowadzenia pojazdów. Podkreślił, że prokuratorzy będą występować do sądu o wyrok ograniczenia wolności w razie zakazu.

Więzienie za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów? Minister Żurek zapowiada zmiany Piotr Mazur / RMF FM

Szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że pierwsze, co zrobił, to wydał zalecenie prokuratorom, żeby w tego typu sprawach bardzo aktywnie działali na sali rozpraw.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Więzienie za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów? Minister Żurek zapowiada zmiany

Chciałbym zmienić prawo, bo się okazuje, (...) że część takich wyroków może zapadać w trybie nakazowym, bez rozprawy. Jak zapada bez rozprawy, to ktoś nie sprawdza rejestru (Krajowego Rejestru Karnego) i wydaje wyrok - zaznaczył. Podkreślił, że prokuratorzy będą występować do sądu o wyrok ograniczenia wolności w razie zakazu.

Będziemy pokazywać te przykłady (osób, które trafią do więzienia po kierowaniu pojazdem mimo zakazu - przyp. RMF FM). Ludzie się muszą zacząć zastanawiać. Jeśli mamy morderców w samochodach, bo jeżeli ktoś wsiada w takim stanie do samochodu, to wie, że jest tykającą bombą - wskazał.

Podkreślił, że chciałby, aby wszystkie wypożyczalnie i firmy leasigujące samochody sprawdzały, czy ktoś nie ma zakazu. Chciałbym, żeby mieli oblig sprawdzania, czy jest zakaz. Masz zakaz? Nie pożyczymy ci samochodu - wyjaśnia minister Żurek.

"Minister Ziobro mnie nie złamał. Nic na mnie nie znalazł"

W studiu RMF FM w ubiegłym tygodniu Zbigniew Ziobro zapowiedział, że pozwie Waldemara Żurka. Co na to dzisiejszy gość Tomasza Terlikowskiego? Minister Ziobro 8 lat próbował dopaść sędziego Żurka, który stawiał się wprowadzaniu w Polsce reżimu białoruskiego, bo tak by wyglądała Polska, gdyby PiS rządził dłużej. Minister Ziobro po pierwsze mnie nie złamał, po drugie - nic na mnie nie znalazł, bo ja znam swój życiorys - stwierdził minister sprawiedliwości.

Gdybym się obawiał gróźb prezesa Kaczyńskiego, ministra Ziobry, pana Przydacza, to bym nie siedział w tym miejscu i nie robił tego, co robię. Ja robię swoje - podkreślił.

Rozwody w urzędzie cywilnym?

Będzie jeszcze kilka projektów ustaw, które pokażemy. Ustawa o KRS, na pewno. Ustawa o powrocie sędziów ze stanu spoczynku, ale będą też ustawy reformujące mające przyspieszenie postępowań - wskazał szef resortu sprawiedliwości, mówiąc o planach ministerstwa. Zaznaczył, że chodzi m.in. o informatyzację w sądach, ale również projekt dotyczący rozwodów.

Na biegu jest na przykład kwestia rozwodów w urzędach stanu cywilnego. Będą dalsze zmiany w prawie rodzinnym. Ja się dopiero rozkręcam - wskazał.

3+ za przywracania praworządności

3+ - tak Waldemar Żurek ocenił przywracanie praworządności dwa lata po wyborach, które dały władzę koalicji 15 października.

Były dwie różne wizje. Pierwsza wizja mojego poprzednika, który rozpoczął w bardzo trudnym momencie. Udało się złapać byka za rogi, jeśli chodzi o prokuraturę, ale to był początek drogi (...). W prokuraturze bardzo dużo się zmienia, ale to jest instytucja ogromna - zaznaczył.

Było przekonanie, że wybory prezydenckie otworzą nam bramę szerzej i będziemy mogli już być po kilku ustawach. Myślę, że tak by było, ale nie jest - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Żurek stwierdził też, że w prokuraturze sporo się zmienia. Ale to jest instytucja ogromna - podkreślił. Komisja bardzo intensywnie pracuje nad zmianą ustawy o prokuraturze, ale ja chciałbym przysiąść nad regulaminem prokuratury - dodał.

Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski podkreślił, że z perspektywy zwykłego człowieka chaos w systemie sprawiedliwości się pogłębia. To że będzie chaos, to ja mówiłem kilka lat temu (...). Jesteśmy teraz w epicentrum, ale pokazałem ustawę, zrobiłem ją właściwie po dwóch miesiącach urzędowania i ona jest kompleksowa. Ona ten chaos ma załagodzić - zaznaczył. Podkreślił, że jeśli prezydent jej nie podpisze, to będzie musiał poinformować o tym swoich wyborców i pokazać jaka jest jego propozycja w tej sprawie.

Zaznaczył też, że ma plan B w razie, gdyby prezydent wetował ustawy. Ten plan jest (...). Jest całościowo przygotowany - ujawnił. Pytany, czy zgodzą się na niego koalicjanci, mówił: Moim zdaniem nie będzie wyjścia.

Zarzuty dla Mateusza Morawieckiego?

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też wątek śledztw dotyczących posła Łukasza Mejzy. Tomasz Terlikowski dopytywał, dlaczego większość jego współpracowników jest skazanych, a polityk nie. W przypadku parlamentarzystów są utrudnienia w szybkim aresztowaniu, bo jest immunitet. Dobrze, że on jest, tylko on nie może być nadużywany - zaznaczył. Wskazał, że tak jest na przykład w przypadku europosła Grzegorza Brauna.

Będą zarzuty, ale proszę rozróżnić retorykę polityczną od działania prokuratury - wskazywał Żurek dopytywany o obietnice dotyczące rozliczenia Daniela Obajtka, Mateusza Morawieckiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Ankieta Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Tak 41% Nie 57% Nie mam zdania 2%

głosów: 902