Decyzja o odchowie zastępczym

Szczegółowa kontrola wykazała, że matka Stefci przestała produkować mleko. W tej sytuacji opiekunowie podjęli próbę przeniesienia młodej do torby innej samicy, która miała potomstwo w podobnym wieku. Niestety, ta nie zaakceptowała obcego kangurzątka. Dla kilkumiesięcznej Stefci oznaczało to poważne zagrożenie życia - w tym okresie mleko stanowi podstawę diety młodych kangurów, a przejście na pokarm stały jest dopiero w początkowej fazie.

W obliczu zagrożenia życia opiekunowie zdecydowali się na odchów zastępczy. Stefcia była karmiona specjalnym mlekiem sześć razy dziennie, również w nocy. Opiekunowie, w tym Dawid Wdowiński i Anna Bentkowska, dbali także o odpowiednią temperaturę, umieszczając kangurzycę w specjalnie przygotowanej torbie, która imitowała naturalne warunki.

Powrót do zdrowia i reintegracja ze stadem

Dzięki troskliwej opiece Stefcia zaczęła stopniowo przybierać na wadze. Z czasem do jej diety wprowadzano świeże warzywa, płatki owsiane oraz specjalistyczny granulat dla kangurów. Po dwóch miesiącach intensywnej opieki młoda kangurzyca przekroczyła pięć kilogramów i mogła rozpocząć kolejny etap - powrót do stada.

Imię dla kangurzątka wybrała osoba, która pomagała w odchowaniu malucha. Stefanię obecnie można spotkać na wybiegu, gdzie coraz pewniej odnajduje się wśród innych kangurów. Jej historia jest dowodem na to, jak ogromne znaczenie ma zaangażowanie i profesjonalizm opiekunów zwierząt.