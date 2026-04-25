Andrzej Olechowski nie żyje

Polityk, dyplomata, wykładowca

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993-1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską. W 2000 oraz 2010 roku kandydował na urząd prezydenta RP.

Zasiadał we władzach instytucji społecznych, takich jak Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Instytut Studiów Wschodnich, Klub Wschodni, Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych czy Komisja Trójstronna. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Collegium Civitas.