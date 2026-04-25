Nie żyje Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Był również ministrem finansów oraz wiceprezesem NBP. Dwa razy startował w wyborach prezydenckich. Odszedł w wieku 78 lat. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował najbliższy przyjaciel, Wojciech Mann.

Andrzej Olechowski nie żyje

O śmierci polityka poinformował Wojciech Mann. "Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje" - napisał na Facebooku dziennikarz muzyczny.

"Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wpis zamieścił także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Odszedł Andrzej Olechowski. Były minister finansów i minister spraw zagranicznych. Ekonomista i dyplomata, człowiek głęboko zaangażowany w sprawy państwa. Współtworzył fundamenty polskiej transformacji, zawsze stawiając na odpowiedzialność, dialog i zdrowy rozsądek. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisał szef MON.

"Zmarł Andrzej Olechowski. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Ponad 20 lat temu jego poranny telefon zaprosił mnie do świata polityki. Będę o tym zawsze pamiętać. Wielka strata. Najbliższym składam wyrazy współczucia" - Małgorzata Kidawa-Błońska.

Polityk, dyplomata, wykładowca

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. W 1992 roku był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993-1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską. W 2000 oraz 2010 roku kandydował na urząd prezydenta RP.

Zasiadał we władzach instytucji społecznych, takich jak Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Instytut Studiów Wschodnich, Klub Wschodni, Fundacja im. Stefana Batorego, Instytut Spraw Publicznych czy Komisja Trójstronna. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz Collegium Civitas.