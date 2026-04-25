Andrzej Olechowski nie żyje

Nie żyje Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Był również ministrem finansów oraz wiceprezesem NBP. Dwa razy startował w wyborach prezydenckich. Odszedł w wieku 78 lat. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował najbliższy przyjaciel, Wojciech Mann.
O śmierci polityka poinformował Wojciech Mann. "Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się Nim zaopiekuje" - napisał na Facebooku dziennikarz muzyczny.
"Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.