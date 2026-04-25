​Arcybiskup Wojciech Załuski został mianowany przez papieża Leona XIV nuncjuszem apostolskim w Libii - podało w sobotę watykańskie biuro prasowe. Abp Załuski od lutego pełni też funkcję nuncjusza na Malcie.

Arcybiskup Wojciech Załuski pracuje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej od 1989 roku. Był sekretarzem nuncjatur w Burundi, na Malcie, w Albanii, Zambii i na Sri Lance, a następnie radcą w Gruzji, Ukrainie, na Filipinach i w Gwatemali.

Arcybiskup Wojciech Załuski nuncjuszem w Libii

W kolejnych latach był nuncjuszem apostolskim w Burundi i Malezji, akredytowanym również w Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego i Brunei. 28 lutego br. Leon XIV mianował go nuncjuszem na Malcie.

Nowy nuncjusz apostolski w Libii pochodzi z diecezji łomżyńskiej. Po święceniach kapłańskich w 1985 roku przygotowywał się do pracy dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej, studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat.

Święcenia biskupie przyjął w 2014 roku z rąk kard. Pietra Parolina po tym, kiedy papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Burundi. Jest arcybiskupem tytularnym Diocleziany, a jego zawołanie biskupie brzmi: "Soli Deo".



