Planujesz zakupy na Wielkanoc 2026 i zastanawiasz się, czy sklepy będą otwarte w niedzielę 29 marca? W całym roku przewidziano zaledwie osiem niedziel handlowych. Zobacz, kiedy zrobisz zakupy.
W 2026 roku pozostało jeszcze siedem niedziel handlowych. To ważna informacja dla wszystkich planujących większe zakupy.
Niedziele handlowe w 2026 roku:
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Dobra wiadomość dla klientów: tak. W marcu wypada jedna niedziela handlowa - 29 marca 2026 roku, czyli dokładnie tydzień przed Wielkanocą. To idealny moment, by zrobić zakupy na święta.
Tego dnia przypada również Niedziela Palmowa. W tym dniu jednak zakaz handlu nie obowiązuje, a największe sklepy i galerie handlowe będą otwarte.
W 2026 roku Niedziela Palmowa wypada 29 marca. To szczególny dzień w tradycji chrześcijańskiej, rozpoczynający Wielki Tydzień. Wierni uczestniczą w nabożeństwach, przynosząc do kościoła palmy - symbol triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Palma wielkanocna symbolizuje m.in.:
- zmartwychwstanie
- nieśmiertelność duszy
- zwycięstwo
- odkupienie
W Polsce palmy często przygotowuje się z gałązek wierzby, bukszpanu i suszonych kwiatów. W wielu regionach organizowane są konkursy na najwyższe i najpiękniejsze palmy.
Poświęconej palmy nie powinno się wyrzucać. Tradycyjnie przechowuje się ją w domu przez cały rok - często za obrazem lub krzyżem. Dawniej wierzono, że chroni dom przed nieszczęściami.
Z kolei stare palmy są spalane, a uzyskany popiół wykorzystuje się podczas Środy Popielcowej w kolejnym roku.
Planując zakupy na Wielkanoc 2026, warto pamiętać o jednej kluczowej dacie - 29 marca. To jedyna niedziela handlowa przed świętami, która daje możliwość spokojnego przygotowania się do Wielkanocy.