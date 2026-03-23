Planujesz zakupy na Wielkanoc 2026 i zastanawiasz się, czy sklepy będą otwarte w niedzielę 29 marca? W całym roku przewidziano zaledwie osiem niedziel handlowych. Zobacz, kiedy zrobisz zakupy.

Niedziele handlowe 2026 - kiedy wypadają?

W 2026 roku pozostało jeszcze siedem niedziel handlowych. To ważna informacja dla wszystkich planujących większe zakupy.

Niedziele handlowe w 2026 roku:

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Czy przed Wielkanocą sklepy będą otwarte w niedzielę?

Dobra wiadomość dla klientów: tak. W marcu wypada jedna niedziela handlowa - 29 marca 2026 roku, czyli dokładnie tydzień przed Wielkanocą. To idealny moment, by zrobić zakupy na święta.

Tego dnia przypada również Niedziela Palmowa. W tym dniu jednak zakaz handlu nie obowiązuje, a największe sklepy i galerie handlowe będą otwarte.

Niedziela Palmowa 2026 - ważna data

W 2026 roku Niedziela Palmowa wypada 29 marca. To szczególny dzień w tradycji chrześcijańskiej, rozpoczynający Wielki Tydzień. Wierni uczestniczą w nabożeństwach, przynosząc do kościoła palmy - symbol triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

Palma wielkanocna symbolizuje m.in.:

zmartwychwstanie

nieśmiertelność duszy

zwycięstwo

odkupienie

W Polsce palmy często przygotowuje się z gałązek wierzby, bukszpanu i suszonych kwiatów. W wielu regionach organizowane są konkursy na najwyższe i najpiękniejsze palmy.

Poświęconej palmy nie powinno się wyrzucać. Tradycyjnie przechowuje się ją w domu przez cały rok - często za obrazem lub krzyżem. Dawniej wierzono, że chroni dom przed nieszczęściami.

Z kolei stare palmy są spalane, a uzyskany popiół wykorzystuje się podczas Środy Popielcowej w kolejnym roku.

Planując zakupy na Wielkanoc 2026, warto pamiętać o jednej kluczowej dacie - 29 marca. To jedyna niedziela handlowa przed świętami, która daje możliwość spokojnego przygotowania się do Wielkanocy.