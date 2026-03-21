Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas na rodzinne spotkania i tradycyjne dania, które od lat królują na polskich stołach. Sprawdź, jakie potrawy przygotować, co kupić oraz kiedy najlepiej rozpocząć świąteczne przygotowania. Poznaj również terminy niedziel handlowych w 2026 roku, by nie dać się zaskoczyć.

Wielkanoc to czas obowiązkowych potraw jak jajka, biała kiełbasa, żurek, szynka oraz słodkie ciasta jak sernik, babka i mazurek.

Rozplanuj zakupy i przygotowania na kilka tygodni przed świętami, by uniknąć stresu i mieć czas na rodzinne chwile.

Niedziela handlowa to idealny dzień na większe zakupy bez tłoku. Kiedy wypada przed świętami? Dowiesz się z tego artykułu!

Tradycyjne wielkanocne potrawy - co króluje na polskim stole?

Wielkanoc to święto, podczas którego na stołach pojawiają się wyjątkowe, często przekazywane z pokolenia na pokolenie potrawy. Każda z nich ma swoje symboliczne znaczenie i miejsce w świątecznym menu.

Wśród najważniejszych dań nie może zabraknąć jajek - gotowanych na twardo, faszerowanych, w sałatkach czy podanych z majonezem. Jajka symbolizują nowe życie i odrodzenie.

Kolejną nieodłączną potrawą jest biała kiełbasa - podawana gotowana lub pieczona, najczęściej z dodatkiem chrzanu lub ćwikły.

Żurek lub barszcz biały, aromatyczna zupa na zakwasie, podawana z białą kiełbasą, jajkiem i ziemniakami, to danie, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocny obiad.

Na świątecznym stole królują również szynki, często pieczone lub gotowane, podawane na zimno z dodatkiem chrzanu. Wielkanocny pasztet, przygotowywany z różnych rodzajów mięsa, stanowi wykwintną przekąskę, idealną na świąteczne śniadanie.

Słodkim zwieńczeniem świątecznego menu są sernik, babka wielkanocna i mazurek - ciasta, które swoim wyglądem i smakiem zachwycają domowników i gości.

Nie można też zapomnieć o ćwikle z chrzanem, klasycznej sałatce jarzynowej oraz regionalnych specjałach, takich jak pascha czy domowe chleby.

Wielkanoc 2026. Lista zakupów - co kupić, by przygotować wielkanocne przysmaki?

Przygotowanie wielkanocnego menu warto rozpocząć od sporządzenia szczegółowej listy zakupów. Oto podstawowe produkty, które powinny znaleźć się w Twoim koszyku:

Jajka : niezbędne do większości dań i dekoracji.

: niezbędne do większości dań i dekoracji. Biała kiełbasa : surowa, z przyprawami jak majeranek, czosnek, pieprz.

: surowa, z przyprawami jak majeranek, czosnek, pieprz. Mięso i wędliny : szynka, boczek, pasztet (mięso wieprzowe, drobiowe, wołowe, wątróbka).

: szynka, boczek, pasztet (mięso wieprzowe, drobiowe, wołowe, wątróbka). Warzywa : marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, cebula, buraki, ogórek kiszony, groszek konserwowy.

: marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, cebula, buraki, ogórek kiszony, groszek konserwowy. Zakwas na żurek lub barszcz biały : można przygotować samodzielnie lub kupić gotowy.

: można przygotować samodzielnie lub kupić gotowy. Produkty do ciast : mąka, cukier, drożdże, masło, jajka, twaróg sernikowy, bakalie, czekolada, dżem, kajmak.

: mąka, cukier, drożdże, masło, jajka, twaróg sernikowy, bakalie, czekolada, dżem, kajmak. Dodatki: chrzan, majonez, przyprawy, skórka pomarańczowa, cukier waniliowy, bułka tarta.

chrzan, majonez, przyprawy, skórka pomarańczowa, cukier waniliowy, bułka tarta. Pieczywo: domowy chleb lub ulubione pieczywo ze sklepu.

Z taką listą łatwiej zaplanować zakupy i przygotowania, by w świątecznym ferworze nie zabrakło żadnego ważnego składnika.

Wielkanoc 2026. Harmonogram przygotowań - kiedy i co warto zrobić?

Przygotowania do Wielkanocy najlepiej rozłożyć w czasie, by uniknąć stresu i pośpiechu tuż przed świętami. Już na 2-3 tygodnie przed świętami warto zaplanować menu, zrobić listę zakupów i zaopatrzyć się w produkty o długim terminie ważności. W tym okresie można też przygotować zakwas na żurek , który potrzebuje kilku dni na fermentację.

Wielki Tydzień to czas intensywnych przygotowań.

Od poniedziałku do środy warto zrobić zakupy świeżych produktów - mięsa, warzyw, nabiału.

Czwartek i piątek to doskonały moment na pieczenie ciast, przygotowanie pasztetu czy pieczenie mięs.

W Wielką Sobotę tradycyjnie gotuje się jajka, przygotowuje sałatki i dekoruje stół.

Wielkanoc 2026: Co można przygotować z wyprzedzeniem?

Niektóre potrawy i czynności można wykonać nawet dwa tygodnie przed świętami. Do takich zadań należy:

Przygotowanie zakwasu na żurek.

Zakupy produktów trwałych (mąka, cukier, bakalie, przyprawy).

Pieczenie i mrożenie ciast oraz pasztetów.

Wykonywanie ozdób wielkanocnych i sprzątanie domu.

Planowanie menu i listy zakupów.

Dzięki tym zabiegom ostatnie dni przed świętami upłyną spokojniej, a Ty będziesz mieć więcej czasu na rodzinne spotkania i świąteczne dekoracje.

Niedziele handlowe przed Wielkanocą - kiedy najlepiej zrobić zakupy?

W 2026 roku niedziela handlowa przed Wielkanocą przypada na 29 marca. To doskonała okazja, by zrobić większe zakupy w supermarketach, galeriach handlowych czy lokalnych sklepach. Warto pamiętać, że tego dnia sklepy będą otwarte, co pozwoli uniknąć tłoku w tygodniu poprzedzającym święta.