Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią czas na rodzinne spotkania i tradycyjne dania, które od lat królują na polskich stołach. Sprawdź, jakie potrawy przygotować, co kupić oraz kiedy najlepiej rozpocząć świąteczne przygotowania. Poznaj również terminy niedziel handlowych w 2026 roku, by nie dać się zaskoczyć.
- Wielkanoc to czas obowiązkowych potraw jak jajka, biała kiełbasa, żurek, szynka oraz słodkie ciasta jak sernik, babka i mazurek.
- Rozplanuj zakupy i przygotowania na kilka tygodni przed świętami, by uniknąć stresu i mieć czas na rodzinne chwile.
- Niedziela handlowa to idealny dzień na większe zakupy bez tłoku. Kiedy wypada przed świętami? Dowiesz się z tego artykułu!
Wielkanoc to święto, podczas którego na stołach pojawiają się wyjątkowe, często przekazywane z pokolenia na pokolenie potrawy. Każda z nich ma swoje symboliczne znaczenie i miejsce w świątecznym menu.
Wśród najważniejszych dań nie może zabraknąć jajek - gotowanych na twardo, faszerowanych, w sałatkach czy podanych z majonezem. Jajka symbolizują nowe życie i odrodzenie.
Kolejną nieodłączną potrawą jest biała kiełbasa - podawana gotowana lub pieczona, najczęściej z dodatkiem chrzanu lub ćwikły.
Żurek lub barszcz biały, aromatyczna zupa na zakwasie, podawana z białą kiełbasą, jajkiem i ziemniakami, to danie, bez którego trudno wyobrazić sobie wielkanocny obiad.
Na świątecznym stole królują również szynki, często pieczone lub gotowane, podawane na zimno z dodatkiem chrzanu. Wielkanocny pasztet, przygotowywany z różnych rodzajów mięsa, stanowi wykwintną przekąskę, idealną na świąteczne śniadanie.
Słodkim zwieńczeniem świątecznego menu są sernik, babka wielkanocna i mazurek - ciasta, które swoim wyglądem i smakiem zachwycają domowników i gości.
Nie można też zapomnieć o ćwikle z chrzanem, klasycznej sałatce jarzynowej oraz regionalnych specjałach, takich jak pascha czy domowe chleby.
Przygotowanie wielkanocnego menu warto rozpocząć od sporządzenia szczegółowej listy zakupów. Oto podstawowe produkty, które powinny znaleźć się w Twoim koszyku:
- Jajka: niezbędne do większości dań i dekoracji.
- Biała kiełbasa: surowa, z przyprawami jak majeranek, czosnek, pieprz.
- Mięso i wędliny: szynka, boczek, pasztet (mięso wieprzowe, drobiowe, wołowe, wątróbka).
- Warzywa: marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, cebula, buraki, ogórek kiszony, groszek konserwowy.
- Zakwas na żurek lub barszcz biały: można przygotować samodzielnie lub kupić gotowy.
- Produkty do ciast: mąka, cukier, drożdże, masło, jajka, twaróg sernikowy, bakalie, czekolada, dżem, kajmak.
- Dodatki: chrzan, majonez, przyprawy, skórka pomarańczowa, cukier waniliowy, bułka tarta.
- Pieczywo: domowy chleb lub ulubione pieczywo ze sklepu.
Z taką listą łatwiej zaplanować zakupy i przygotowania, by w świątecznym ferworze nie zabrakło żadnego ważnego składnika.
Przygotowania do Wielkanocy najlepiej rozłożyć w czasie, by uniknąć stresu i pośpiechu tuż przed świętami. Już na 2-3 tygodnie przed świętami warto zaplanować menu, zrobić listę zakupów i zaopatrzyć się w produkty o długim terminie ważności. W tym okresie można też przygotować zakwas na żurek, który potrzebuje kilku dni na fermentację.
Wielki Tydzień to czas intensywnych przygotowań.
- Od poniedziałku do środy warto zrobić zakupy świeżych produktów - mięsa, warzyw, nabiału.
- Czwartek i piątek to doskonały moment na pieczenie ciast, przygotowanie pasztetu czy pieczenie mięs.
- W Wielką Sobotę tradycyjnie gotuje się jajka, przygotowuje sałatki i dekoruje stół.
Niektóre potrawy i czynności można wykonać nawet dwa tygodnie przed świętami. Do takich zadań należy:
- Przygotowanie zakwasu na żurek.
- Zakupy produktów trwałych (mąka, cukier, bakalie, przyprawy).
- Pieczenie i mrożenie ciast oraz pasztetów.
- Wykonywanie ozdób wielkanocnych i sprzątanie domu.
- Planowanie menu i listy zakupów.
Dzięki tym zabiegom ostatnie dni przed świętami upłyną spokojniej, a Ty będziesz mieć więcej czasu na rodzinne spotkania i świąteczne dekoracje.
W 2026 roku niedziela handlowa przed Wielkanocą przypada na 29 marca. To doskonała okazja, by zrobić większe zakupy w supermarketach, galeriach handlowych czy lokalnych sklepach. Warto pamiętać, że tego dnia sklepy będą otwarte, co pozwoli uniknąć tłoku w tygodniu poprzedzającym święta.