Wielkanoc bez rzeżuchy? Trudno to sobie wyobrazić. Ta niepozorna roślina od lat zdobi świąteczne stoły i symbolizuje nowe życie. Zdrowa, smaczna, pięknie wyglądająca na świątecznym stole. Co ważne - jej uprawa jest banalnie prosta. Oto kiedy najlepiej ją zasiać.

Kiedy najlepiej posadzić rzeżuchę? / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Rzeżuchę możemy posiać w domu. Kiedy to zrobić?

Rzeżuchę możemy posiać w domu. Zróbmy to już dziś, a jeszcze zdąży wyrosnąć na Wielkanoc! To jedna z najszybciej rosnących roślin - pierwsze efekty zobaczysz już po kilku dniach.

W tym roku Wielkanoc przypada 4 kwietnia. Najlepszy moment na wysiew to okolice 27 marca. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że będzie gęsta i soczyście zielona, możesz zacząć wcześniej - np. 24 lub 25 marca.

Warto pamiętać, że zbyt wczesny wysiew może sprawić, że roślina przerośnie i nie będzie wyglądać estetycznie. Warto więc siać ją partiami.

Dlaczego rzeżucha jest tak popularna?

Rzeżucha to jedna z najpopularniejszych roślin, które pojawiają się na wielkanocnych stołach. Jej fenomen nie jest przypadkowy. Rośnie błyskawicznie - już po 2-3 dniach pojawiają się pierwsze kiełki, a po 7-10 dniach jest gotowa do jedzenia.

Co więcej, ma intensywny, lekko pikantny smak, który świetnie podkręca smak kanapek, sałatek czy zup.

Rzeżucha - znana także jako pieprzyca - wywodzi się z północno-wschodniej Afryki i południowo-zachodniej Azji. Do Europy dotarła już w starożytności, gdzie była uprawiana w Grecji i Rzymie.

W Polsce zwyczaj jej wysiewania na Wielkanoc pojawił się za czasów Władysława Jagiełły i przetrwał do dziś.

Rzeżucha i wartości odżywcze - mała roślina, wielka moc

Rzeżucha nie tylko pięknie wygląda! To prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera m.in. witaminy A, B1, B2, C, E, K i PP, a także kwas foliowy, żelazo, wapń, magnez, fosfor czy jod. Regularne jej spożywanie wspiera odporność i dodaje energii.

Jak wyhodować rzeżuchę? To dziecinnie proste!

Uprawa nie wymaga doświadczenia ani specjalnych narzędzi. Wystarczy kilka podstawowych rzeczy: nasiona, wata (lub lignina), woda i naczynie.

Krok 1

Wyłóż naczynie watą lub ligniną. Wyrównaj powierzchnię, ale jej nie ubijaj. Ustaw w jasnym miejscu - ważne, by roślina miała dostęp do światła, ale nie stała w ostrym słońcu.

Krok 2

Zwilż podłoże wodą, a następnie równomiernie rozsyp nasiona. Delikatnie spryskaj je wodą.

Krok 3

Postaw całość w ciepłym miejscu i pamiętaj o codziennym podlewaniu. Pierwsze kiełki pojawią się już po około dwóch dniach.

Co zrobić, gdy rzeżucha rośnie zbyt wolno?

Jeśli zauważysz, że wzrost jest opóźniony, spróbuj przenieść roślinę w cieplejsze miejsce. Optymalna temperatura to około 20 st. C. Możesz też przykryć nasiona folią spożywczą z małymi otworami - stworzy to efekt mini szklarni i przyspieszy kiełkowanie.

Jak długo rzeżucha zachowuje świeżość? Gotowa rzeżucha wygląda najlepiej przez około pięć dni. Po tym czasie zaczyna żółknąć i traci smak. Dlatego tak ważne jest dobre zaplanowanie wysiewu - dzięki temu będzie w idealnej kondycji dokładnie na święta.