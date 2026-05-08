Sieć laboratoriów medycznych Optimed padła ofiarą poważnego ataku cyberprzestępców. Sprawa może dotyczyć wycieku wrażliwych danych osobowych pacjentów, a incydent badają obecnie służby oraz zewnętrzni specjaliści IT.

Optimed poinformował swoich klientów o incydencie, rekomendując natychmiastowe zastrzeżenie numeru PESEL za pośrednictwem serwisu obywatel.gov.pl lub aplikacji mObywatel. Firma zaleca także rozważenie aktywacji monitoringu zobowiązań finansowych, np. w systemach oferowanych przez BIK.

"Zalecamy również zachowanie szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail, wiadomości SMS oraz połączeń telefonicznych, które mogą być próbą wyłudzenia dodatkowych danych" - podkreślono w ostrzeżeniu rozesłanym klientom i opublikowanym na stronie internetowej laboratorium.

Przebieg ataku i skala zagrożenia

Do cyberataku doszło 3 maja. Cyberprzestępcy 3 maja włamali się do naszej głównej bazy. Jeszcze nie wiemy, co nam ukradli, badają to zarówno policjanci, jak i specjalistyczna firma, którą wynajęliśmy do opracowania audytu - poinformował Krystian Kuriata, dyrektor i członek zarządu spółki prowadzącej laboratoria.

Zarząd zgłosił sprawę organom ścigania; przekazano ją do wyjaśnienia policjantom zajmującym się cyberprzestępczością. Sprawę nadzoruje miejscowa prokuratura.

Według wstępnych ustaleń, nieuprawniony dostęp do infrastruktury informatycznej mógł skutkować wyciekiem danych identyfikacyjnych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, a także danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia, w tym wyników badań laboratoryjnych.

Źródło ataku i konsekwencje dla pacjentów

W informacji przekazanej klientom laboratorium podano, że "zorganizowana grupa cyberprzestępców z Białorusi przełamała dostęp do systemu". Jednak, jak zaznacza Krystian Kuriata, "informacja o włamaniu ze strony Białorusi wynika z tego, że hakerzy przesłali nam pozdrowienia z Białorusi". Oczywiście to nie musi być prawdziwa informacja. Wszystko będzie weryfikowane - podkreśla.

W wyniku ataku przez pewien czas pacjenci nie mogli elektronicznie odbierać wyników badań. Obecnie, jak zapewnia zarząd Optimed, ta funkcjonalność została już przywrócona, a dane pacjentów są należycie zabezpieczone.

Laboratoria Optimed działają w Kętrzynie, Bartoszycach, Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Mikołajkach, Mrągowie, Przasnyszu, Węgorzewie i Ciechanowie.