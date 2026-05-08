Po pięciu latach zamknięcia i prawnego zawirowania, jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Czarnogóry, wyspa Sveti Stefan, już od lipca ponownie przywita turystów. Władze kraju i operator luksusowego hotelu osiągnęli porozumienie, które zapewni zarówno mieszkańcom, jak i gościom długo oczekiwany dostęp do malowniczych plaż tej historycznej wyspy.

Sveti Stefan to klejnot Riwiery Budvańskiej, położony zaledwie 10 kilometrów od Budvy. Ta niewielka, ufortyfikowana wyspa, połączona z lądem wąskim, piaszczystym przesmykiem, od lat przyciągała uwagę turystów z całego świata. Jej unikalne położenie, luksusowy charakter i bogata historia sprawiły, że miejsce to stało się synonimem ekskluzywnego wypoczynku nad Adriatykiem.

W przeszłości Sveti Stefan gościł największe gwiazdy światowego formatu - wśród nich znalazły się takie nazwiska jak Elizabeth Taylor czy Marilyn Monroe. W latach 50. XX wieku wyspę przekształcono w luksusowy hotel, który od 2009 roku funkcjonował pod marką Aman Sveti Stefan. Jednak w 2021 roku kurort zamknięto z powodu długotrwałego sporu prawnego dotyczącego dostępu do plaż.

Spór o plaże na Sveti Stefan zakończony - wszyscy wygrywają

Wielokrotnie podnoszonym problemem była kwestia dostępu do plaż dla lokalnych mieszkańców. Przez lata okoliczne plaże - King’s Beach i Queen’s Beach - były zarezerwowane wyłącznie dla gości hotelowych, co wywołało niezadowolenie wśród społeczności lokalnej. Po serii negocjacji i interwencji rządu Czarnogóry udało się wypracować kompromis.

Na mocy nowego porozumienia, od 1 lipca mieszkańcy będą mieli bezpłatny dostęp do dwóch z trzech plaż przy kurorcie: Sveti Stefan oraz King’s Beach. Jedynie Queen’s Beach pozostanie zarezerwowana wyłącznie dla gości hotelowych Aman. To rozwiązanie ma zadowolić zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów oczekujących luksusowego wypoczynku.

Wyspa Sveti Stefan - perła Czarnogóry

Sveti Stefan to nie tylko luksusowy kurort, ale także miejsce o niezwykłej historii. Wyspa została zabudowana i ufortyfikowana już w XV wieku, a jej powstanie wiąże się z barwną legendą. Według tradycji, pasterskie plemiona Paštrovići zdobyły bogactwa podczas walk z Turkami i postanowiły przeznaczyć je na budowę osady na wyspie. Każde z dwunastu plemion wzniosło tu własny dom, a Sveti Stefan stał się miejscem spotkań lokalnych wodzów.

Wyspa nosi nazwę od kościoła poświęconego św. Stefanowi Prvomučenikowi, patronowi rodu Nemanjićów. Przez wieki była świadkiem wielu historycznych wydarzeń, a jej unikalna architektura i atmosfera sprawiają, że jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Czarnogóry.