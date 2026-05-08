Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, podczas spotkania z nauczycielami w ramach akcji informacyjnej „Kompas Jutra” przedstawiła założenia reformy, która już od roku szkolnego 2026/2027 ma wejść w życie w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych, a rok później obejmie także szkoły ponadpodstawowe.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Jak podkreśliła minister Nowacka, kluczową zmianą będzie znaczne zwiększenie nacisku na praktyczne zastosowanie wiedzy. Wiedza teoretyczna będzie na najwyższym poziomie, ale przełożona na działania praktyczne - zapowiedziała, wskazując, że dotychczasowy model nauczania, oparty głównie na przekazywaniu teorii, zostanie zastąpiony przez podejście, w którym uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w realnych sytuacjach.
Reforma "Kompas Jutra" zakłada wprowadzenie modułowego systemu nauczania, który ma pokazać spójność różnych dziedzin wiedzy. Przykładem jest edukacja medialna, która - jak tłumaczyła minister - będzie obecna zarówno na języku polskim, gdzie uczniowie nauczą się analizy tekstu i krytycznego myślenia, jak i na informatyce, gdzie poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Jak i na edukacji dla bezpieczeństwa, czyli jak nie dać się dezinformacji w sieci - dodała Nowacka.
Podobne podejście zostanie zastosowane w przypadku edukacji klimatycznej i środowiskowej. Przedmiot przyroda zostanie wydłużony do szóstej klasy, a biologia, chemia, fizyka i geografia będą ze sobą ściśle powiązane. To rozwiązanie ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć złożoność świata i wyzwania, przed którymi stoi współczesna cywilizacja.
Nie zabraknie także edukacji finansowo-ekonomicznej, która - jak podkreśliła szefowa MEN - "ma być obecna i widoczna we wszystkich przedmiotach".
Minister Nowacka wskazała, że pierwsze efekty nowego podejścia widać już dziś na przykładzie edukacji obywatelskiej w szkołach ponadpodstawowych. Tam ten ewidentny nacisk na praktykę i doświadczenie jest widoczny - zaznaczyła, podkreślając, że uczniowie coraz częściej uczą się poprzez działanie, a nie tylko poprzez bierne przyswajanie wiedzy.
Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów reformy będzie tzw. tydzień projektowy. Przez siedem dni uczniowie będą pracować nad interdyscyplinarnym projektem, którego efekty zaprezentują przed nauczycielami i kolegami. Przez tydzień młodzież będzie się przygotowywała wspólnie do interdyscyplinarnego projektu, którego efekty będzie potem prezentowała. Czyli będą mieli i wybrane komponenty z konkretnych przedmiotów i umiejętność współpracy, i umiejętność opowiedzenia o tym, co się zrobiło. To też jest bardzo ważne w czasach, kiedy komunikacja jest wszystkim - wyjaśniła Nowacka.
Spotkanie we Wrocławiu było już 80. przystankiem na trasie informacyjnej kampanii MEN. Minister Nowacka nie ukrywa, że szeroki dialog z nauczycielami jest kluczowy dla powodzenia reformy. To właśnie od ich zaangażowania i otwartości na zmiany zależy, czy "Kompas Jutra" stanie się realnym drogowskazem dla polskiej edukacji.
W piątek szefowa MEN uczestniczyła także w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa i 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej.