Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, podczas spotkania z nauczycielami w ramach akcji informacyjnej „Kompas Jutra” przedstawiła założenia reformy, która już od roku szkolnego 2026/2027 ma wejść w życie w przedszkolach oraz klasach I i IV szkół podstawowych, a rok później obejmie także szkoły ponadpodstawowe.

Barbara Nowacka / Pawel Wodzynski/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak podkreśliła minister Nowacka, kluczową zmianą będzie znaczne zwiększenie nacisku na praktyczne zastosowanie wiedzy. Wiedza teoretyczna będzie na najwyższym poziomie, ale przełożona na działania praktyczne - zapowiedziała, wskazując, że dotychczasowy model nauczania, oparty głównie na przekazywaniu teorii, zostanie zastąpiony przez podejście, w którym uczniowie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w realnych sytuacjach.

Nowe moduły

Reforma "Kompas Jutra" zakłada wprowadzenie modułowego systemu nauczania, który ma pokazać spójność różnych dziedzin wiedzy. Przykładem jest edukacja medialna, która - jak tłumaczyła minister - będzie obecna zarówno na języku polskim, gdzie uczniowie nauczą się analizy tekstu i krytycznego myślenia, jak i na informatyce, gdzie poznają zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Jak i na edukacji dla bezpieczeństwa, czyli jak nie dać się dezinformacji w sieci - dodała Nowacka.

Podobne podejście zostanie zastosowane w przypadku edukacji klimatycznej i środowiskowej. Przedmiot przyroda zostanie wydłużony do szóstej klasy, a biologia, chemia, fizyka i geografia będą ze sobą ściśle powiązane. To rozwiązanie ma pomóc uczniom lepiej zrozumieć złożoność świata i wyzwania, przed którymi stoi współczesna cywilizacja.

Nie zabraknie także edukacji finansowo-ekonomicznej, która - jak podkreśliła szefowa MEN - "ma być obecna i widoczna we wszystkich przedmiotach".

Zdaniem minister praktyka już działa

Minister Nowacka wskazała, że pierwsze efekty nowego podejścia widać już dziś na przykładzie edukacji obywatelskiej w szkołach ponadpodstawowych. Tam ten ewidentny nacisk na praktykę i doświadczenie jest widoczny - zaznaczyła, podkreślając, że uczniowie coraz częściej uczą się poprzez działanie, a nie tylko poprzez bierne przyswajanie wiedzy.

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów reformy będzie tzw. tydzień projektowy. Przez siedem dni uczniowie będą pracować nad interdyscyplinarnym projektem, którego efekty zaprezentują przed nauczycielami i kolegami. Przez tydzień młodzież będzie się przygotowywała wspólnie do interdyscyplinarnego projektu, którego efekty będzie potem prezentowała. Czyli będą mieli i wybrane komponenty z konkretnych przedmiotów i umiejętność współpracy, i umiejętność opowiedzenia o tym, co się zrobiło. To też jest bardzo ważne w czasach, kiedy komunikacja jest wszystkim - wyjaśniła Nowacka.

Spotkanie we Wrocławiu było już 80. przystankiem na trasie informacyjnej kampanii MEN. Minister Nowacka nie ukrywa, że szeroki dialog z nauczycielami jest kluczowy dla powodzenia reformy. To właśnie od ich zaangażowania i otwartości na zmiany zależy, czy "Kompas Jutra" stanie się realnym drogowskazem dla polskiej edukacji.

W piątek szefowa MEN uczestniczyła także w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa i 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej.