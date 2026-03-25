Karol Nawrocki powołał Radę Biznesu przy Prezydencie RP. Jak mówił, ma ona pomóc w "przełamaniu pułapki średniego rozwoju" i opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki.

Prezydent Karol Nawrocki z członkami nowo powołanej Rady Biznesu / Paweł Supernak / PAP

Jest to już trzynasta rada doradcza przy prezydencie; wśród pozostałych są m.in. Rada Młodzieży, Rada Zdrowia oraz Rada Gospodarcza.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju, więc wierzę głęboko, że Rada Biznesu przy prezydencie Polski, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła pułapkę średniego rozwoju przełamać - powiedział Nawrocki, powołując Radę.

Jak dodał, chciałby za pomocą Rady wypracować "pewien optymalny i rozsądny model współpracy polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu z administracją państwową".

Nie tylko chciałbym państwa słuchać, ale także wierzę, że tak jak przy innych radach przy prezydencie, będziecie państwo opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki i te zadania wykonują wszystkie rady przy prezydencie - podkreślił prezydent.

Skład Rady Biznesu

W skład Rady Biznesu prezydent powołał m.in.: współzałożyciela i prezesa Iceye Rafała Modrzewskiego, jednego z twórców ElevenLabs Mateusza Staniszewskiego, prezesa Synerise Jarosława Królewskiego, prezesa Cyfrowego Polsatu i spółki ZE PAK Piotra Żaka, prezesa Mlekovity Dariusza Sapińskiego oraz prezesa Grupy Maspex Krzysztofa Pawińskiego.

Koordynować prace Rady będzie doradca prezydenta Karol Rabenda.

Rada Biznesu to trzynasta rada działająca przy prezydencie. Rady są gremiami konsultacyjno-doradczymi, opartymi na zewnętrznych ekspertach. Obecnie przy prezydencie Nawrockim działają m.in.: Rada Młodzieży, Rada Zdrowia, Rada Energii i Zasobów Naturalnych, Rada Parlamentarzystów, Rada Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada Gospodarcza.