Będzie zwrot działki pod CPK. Ogłosili to w środę przed południem minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz oraz biznesmen, wiceprezes firmy Dawtona, Piotr Wielgomas. Działka sprzedana przedsiębiorcy za czasów rządów PiS wróci do Skarbu Państwu za cenę pierwotną, a więc bez konsekwencji finansowych dla Polski.

Przez tę działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK, Zabłotnia w województwie mazowieckim / Leszek Szymański / PAP

W środę w siedzibie KOWR odbyło się spotkanie dotyczące zwrotu działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w Zabłotni.

Doszło do porozumienia - działka zostanie zwrócona Skarbowi Państwa za pierwotną cenę zakupu, a wiceprezes firmy Dawtona Piotr Wielgomas rezygnuje z roszczeń dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Umowa notarialna ma zostać podpisana jak najszybciej, co ma przyspieszyć formalności związane z odzyskaniem nieruchomości.

Cała sytuacja wywołała kontrowersje, bo działka pod CPK została sprzedana w 2023 roku w ekspresowym tempie za rządów PiS.

Szczegóły afery, a także oświadczenie KOWR znajdziesz poniżej.

Bądź na bieżąco. Polityka, ekonomia, sport, pogoda - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .

Zobacz również: Zgoda na areszt dla Zbigniewa Ziobry? Wynik głosowania niepewny

Interwencja RMF FM ws. niepełnosprawnych. Ministerstwo deklaruje

Jest decyzja państw UE ws. nowego celu klimatycznego

Po operacji "chleb ze smalcem i kieliszek". 40 lat temu dokonano niemożliwego



Szef KOWR: Będzie zwrot działki pod CPK

W środę w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli tej instytucji m.in. z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Polski Stefanem Krajewskim oraz z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki strategicznej, jeśli chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak poinformował KOWR "przy dobrej woli stron zostało zawarte porozumienie".

Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu (...). Pan Piotr (Wielgomas - przyp. red.) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu - poinformował w środę szef KOWR Henryk Smolarz.

"Aktualny właściciel zrzekł się roszczeń z tytułu nakładów inwestycyjnych na nieruchomość. Umowa notarialna zawarta zostanie w możliwie najszybszym terminie, po dokonaniu niezbędnych formalności" - podał KOWR w komunikacie.

O co chodzi w aferze wokół sprzedaży działki pod CPK?

Sprawa dotyczy sprzedaży wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą planowana jest linia Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Jak kilka dni temu ujawniła Wirtualna Polska, działka została sprzedana Wielgomasowi w 2023 roku - za rządów Prawa i Sprawiedliwości - za zgodą ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa. We wtorek, 28 października premier Donald Tusk ujawnił, że proces sprzedaży działki pod CPK i załatwiania formalności trwał 24 godziny. Opiewająca na 22,8 mln zł umowa została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Pokłosiem afery jest to, że m.in. Robert Telus oraz Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.