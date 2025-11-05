"Sprawa działki pod CPK to niewątpliwie ciężar wizerunkowy. Być może jakaś grupa w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolników blisko związanych z Prawem i Sprawiedliwością sabotowała tę sprawę. Widzimy, że dwutygodniowy rząd PiS istniał po to, by dopinać właśnie takie inwestycje" – powiedział europoseł PSL Adam Jarubas w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 odnosząc się do głośnej afery sprzedaży działki pod CPK, w którą zamieszani byli ówczesny minister i wiceminister rolnictwa w rządzie PiS. Dopytywany o to, czy szef KOWR powinien podać się do dymisji, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że "audyt pokaże, czy Henryk Smolarz był bezpośrednio w to zaangażowany".