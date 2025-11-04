Polska otrzyma 450 mln euro z unijnego programu CEF Transport 2024 "Łącząc Europę" na rozbudowę infrastruktury kolejowej i morskiej – poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To około 1,9 mld zł, co stanowi 16,4 proc. całkowitego budżetu konkursu.

Ważna linia kolejowa i szerszy tor wodny do Świnoujścia. Są pieniądze dla Polski (Zdjęcie ilustracyjne) / Łukasz Szeląg / PAP

Polska pozyskała prawie 500 mln euro na projekty infrastrukturalne.

Chodzi m.in. o poszerzenie toru wodnego do portu w Świnoujściu czy budowę linii kolejowej Rail Baltica.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, informując o przyznanych środkach, wyraził nadzieję na dalsze sukcesy w nowej perspektywie finansowej UE.

Największa część środków trafi do PKP PLK - 294 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację projektu Rail Baltica (budowana linia kolejowa, element transeuropejskiego korytarza transportowego) na odcinku Knyszyn-Osowie, a blisko 95 mln euro na wdrożenie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym).

Spółka CPK otrzyma ponad 18 mln euro na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka kolejowego Katowice-granica państwa.

Ponad 44 mln euro przeznaczono na poszerzenie toru wodnego do portu w Świnoujściu - z 200 do 500 metrów szerokości na odcinku 34 km, co ma zwiększyć przepustowość portu.

Minister Klimczak podkreślił, że Polska jest liderem w pozyskiwaniu unijnych grantów na infrastrukturę i wyraził nadzieję na dalsze sukcesy w nowej perspektywie finansowej UE. Resort funduszy przypomniał, że w ramach perspektywy 2021-2027 Polska otrzymała już ponad 12,7 mld zł dofinansowania z CEF.

Czym jest Rail Baltica?

Rail Baltica to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie - Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.