Unijni ministrowie środowiska porozumieli się w sprawie nowego celu klimatycznego na 2040 rok - emisje gazów cieplarnianych mają spaść o 90 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Polsce nie udało się zablokować tego kontrowersyjnego prawa, mimo prób budowania mniejszości blokującej. Warszawa oraz inne kraje sceptyczne wobec rozszerzenia systemu ETS2 wywalczyły jednak roczne opóźnienie jego wdrożenia.
- Ministrowie środowiska państw członkowskich UE porozumieli się w sprawie nowego celu klimatycznego, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. względem 1990 r.
- Polska głosowała przeciwko nowemu celowi klimatycznemu; wywalczyła opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2.
- Warszawa w drodze negocjacji załatwiła również m.in. ulgi dla przemysłu obronnego czy klauzulę rewizyjną.
- Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji z Polski i ze świata.
Ministrowie środowiska państw UE zgodzili się w środę na ustanowienie celu klimatycznego na 2040 r. - do tego czasu emisje gazów cieplarnianych dla Unii mają zostać zmniejszone o 90 proc. względem 1990 r.
Głosowanie w Brukseli nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny kształt przepisów zmienionego prawa klimatycznego UE zostanie przyjęty po negocjacjach Rady UE reprezentującej państwa członkowskie i Parlamentu Europejskiego.
Nowy cel uzupełni obecnie obowiązujące w UE prawo klimatyczne, zgodnie z którym w 2030 r. Wspólnota obniży emisje o 55 proc., a w 2050 r. stanie się klimatycznie neutralna (wszelkie emisje mają być równoważone poprzez pochłanianie).
Polsce i innym przeciwnikom systemu ETS2 udało się opóźnić jego wejście w życie o rok.
Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta poinformował w środę, że Polska głosowała przeciwko ustanowieniu nowego celu klimatycznego na 2040 r. Negocjowaliśmy cały dzień i całą noc. Udało się zrobić coś, co jeszcze nie tak dawno było nie do pomyślenia - posprzątać to zaniedbanie, do którego doprowadził rząd PiS, czyli system ETS2 - podkreślił polityk po posiedzeniu ministrów środowiska. Dzisiaj udało się wybić zęby systemowi ETS2 - dodał.
Jak tłumaczył, w tekście rozporządzenia europejskiego prawa klimatycznego zostało wpisane przełożenie systemu ETS2. Rozszerzenie systemu handlu pozwoleniami do emisji CO2 na transport i budownictwo, zwany systemem ETS2, ma wejść w życie w 2028 r., a nie w 2027 r.
Oprócz tego udało się załatwić szereg postulatów, o które Polska walczyła od samego początku: ulgi dla przemysłu obronnego, klauzula rewizyjna, która pozwoli nam na to, żeby to prawo klimatyczne było znośne dla konsumentów. Jeżeli chodzi o cel, to mamy de facto cel nie 90 proc., a znacząco poniżej - ogłosił.