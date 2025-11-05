Unijni ministrowie środowiska porozumieli się w sprawie nowego celu klimatycznego na 2040 rok - emisje gazów cieplarnianych mają spaść o 90 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Polsce nie udało się zablokować tego kontrowersyjnego prawa, mimo prób budowania mniejszości blokującej. Warszawa oraz inne kraje sceptyczne wobec rozszerzenia systemu ETS2 wywalczyły jednak roczne opóźnienie jego wdrożenia.

Unijni ministrowie środowiska porozumieli się w sprawie nowego celu klimatycznego na 2040 rok

Ministrowie środowiska państw członkowskich UE porozumieli się w sprawie nowego celu klimatycznego, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. do 2040 r. względem 1990 r.

Polska głosowała przeciwko nowemu celowi klimatycznemu; wywalczyła opóźnienie wejścia w życie systemu ETS2.

Warszawa w drodze negocjacji załatwiła również m.in. ulgi dla przemysłu obronnego czy klauzulę rewizyjną.

Ministrowie środowiska państw UE zgodzili się w środę na ustanowienie celu klimatycznego na 2040 r. - do tego czasu emisje gazów cieplarnianych dla Unii mają zostać zmniejszone o 90 proc. względem 1990 r.

Głosowanie w Brukseli nie kończy procesu legislacyjnego. Ostateczny kształt przepisów zmienionego prawa klimatycznego UE zostanie przyjęty po negocjacjach Rady UE reprezentującej państwa członkowskie i Parlamentu Europejskiego.

Nowy cel uzupełni obecnie obowiązujące w UE prawo klimatyczne, zgodnie z którym w 2030 r. Wspólnota obniży emisje o 55 proc., a w 2050 r. stanie się klimatycznie neutralna (wszelkie emisje mają być równoważone poprzez pochłanianie).

Polsce i innym przeciwnikom systemu ETS2 udało się opóźnić jego wejście w życie o rok.

"Negocjowaliśmy cały dzień i całą noc"

Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta poinformował w środę, że Polska głosowała przeciwko ustanowieniu nowego celu klimatycznego na 2040 r. Negocjowaliśmy cały dzień i całą noc. Udało się zrobić coś, co jeszcze nie tak dawno było nie do pomyślenia - posprzątać to zaniedbanie, do którego doprowadził rząd PiS, czyli system ETS2 - podkreślił polityk po posiedzeniu ministrów środowiska. Dzisiaj udało się wybić zęby systemowi ETS2 - dodał.

Jak tłumaczył, w tekście rozporządzenia europejskiego prawa klimatycznego zostało wpisane przełożenie systemu ETS2. Rozszerzenie systemu handlu pozwoleniami do emisji CO2 na transport i budownictwo, zwany systemem ETS2, ma wejść w życie w 2028 r., a nie w 2027 r.

Oprócz tego udało się załatwić szereg postulatów, o które Polska walczyła od samego początku: ulgi dla przemysłu obronnego, klauzula rewizyjna, która pozwoli nam na to, żeby to prawo klimatyczne było znośne dla konsumentów. Jeżeli chodzi o cel, to mamy de facto cel nie 90 proc., a znacząco poniżej - ogłosił.