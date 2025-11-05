Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reaguje na informacje nagłośnione w RMF FM. Chodzi o problem tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Wczoraj mówiliśmy o tym, że rozpatrywanie wniosków w Wojewódzkich Zespołach do spraw Orzekania o Niepełnosprawności trwa wiele miesięcy, czasami nawet rok. Bez tego osoby potrzebujące nie mogą otrzymać od ZUS-u świadczeń wspierających. W tej sprawie dostaliśmy dziesiątki dramatycznych sygnałów od naszych słuchaczy.

Ministerstwo zapowiada usprawnienia w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Od ubiegłego tygodnia w resorcie rodziny o tę sprawę dopytuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Odpowiedź przyszła wczoraj wieczorem po serii materiałów w RMF FM.

Ministerstwo przyznaje, że procedury trzeba usprawnić i zapewnia, że tak się wydarzy dzięki dodatkowym pracownikom. W ostatnich miesiącach zatrudniono w całej Polsce 172 nowe osoby, które odpowiadają za wydawanie decyzji ws. świadczeń wspierających. Ministerstwo Rodziny zapewniło też, że posiedzenia zespołów odbywają się też w dni wolne od pracy, żeby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków.

Problem w tym, że efektów - jak słyszymy od naszych słuchaczy - wciąż nie ma. Potwierdza to lawina e-maili, komentarzy i telefonów, jakie od wtorku otrzymujemy na Gorącą Linię RMF FM. Są to najczęściej głosy, w których słychać, jak poważne są konsekwencje tych przeciągających się procedur.

Dodatkowe szkolenia i... pomieszczenia

Dodatkowe szkolenia i spotkania, na których omawiane mają być bieżące problemy oraz 172 nowe etaty dla osób, które wydają decyzje o świadczeniach wspierających. W ten sposób Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zgodnie z odpowiedzią wysłaną dziennikarzowi RMF FM - zamierza usprawnić procedurę rozpatrywania wniosków w Wojewódzkich Zespołach do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Od tempa prac tych zespołów zależy termin, w jakim osoba z niepełnosprawnością dostanie wsparcie finansowe. W stanowisku resortu jest też zapowiedź, że zatrudnione zostaną dodatkowe osoby do obsługi administracyjnej i infolinii w sprawie świadczeń. Otwarte będą dodatkowe pomieszczenia do obsługi spraw i posiedzeń zespołów. Dokładnego terminu, kiedy to się wydarzy - nie ma.

W odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał od resortu rodziny, czytamy też: "Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 69 ustawy o świadczeniu wspierającym przygotował przegląd stosowania przepisów ustawy. Po zakończeniu prac, przegląd wraz z rekomendacjami został przekazany do akceptacji Rady Ministrów, która przyjęła go 16 października. W przyjętym przeglądzie wskazano, że należy usprawnić procedury wydawania decyzji o potrzebie wsparcia i poprawić ich jakość".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że pracuje nad konkretnymi zmianami w sposobie ustalania poziomu potrzeby wsparcia i przyznawania świadczenia wspierającego, a Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych podejmuje działania, które mają skrócić czas oczekiwania na decyzje wydawane przez wojewódzkie zespoły orzekania o niepełnosprawności.

Resort zapewnia, że trwają stałe prace nad poprawą działania tych zespołów przez zwiększenie liczby pracowników, lepszą organizację pracy i większą mobilność. W tym celu zatrudnia się więcej osób do obsługi administracyjnej i infolinii, powołuje się nowych członków zespołów orzekających, organizuje się posiedzenia także w dni wolne od pracy, tworzy się dodatkowe pomieszczenia do obsługi spraw i posiedzeń.

"Jednocześnie MRPiPS na bieżąco współpracuje z wojewodami i przewodniczącymi wojewódzkich zespołów, udziela im wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów, organizuje szkolenia i spotkania, na których omawiane są bieżące problemy. Dodatkowo w budżecie państwa na 2025 rok zaplanowano dodatkowe środki finansowe na 172 nowe etaty w urzędach wojewódzkich, co ma pomóc w szybszym wydawaniu decyzji" - czytamy w odpowiedzi od resortu rodziny.