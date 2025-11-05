Większość posłów zagłosuje za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Pod znakiem zapytania stoi jednak przegłosowanie wniosku o wyrażenie zgody na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ niektórzy posłowie PSL-u wahają się, jak oddać głos.

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Sejmu z kluczowym punktem dotyczącym uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

W piątek ma odbyć się także głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na aresztowanie polityka opozycji, jednak nie jest pewne, czy znajdzie się większość.

Poseł PSL Marek Sawicki popiera uchylenie immunitetu, ale wyraża wątpliwości co do konieczności aresztowania Ziobry.

Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic apeluje o konsekwencję i umożliwienie postawienia zarzutów Ziobrze.

Zbigniew Ziobro nie poinformował, czy pojawi się na posiedzeniu Sejmu.

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie zdecydują m.in. o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Ma to związek ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości. Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Sejm ma zająć się w czwartek - najpierw na sejmowej komisji ds. regulaminowych. Głosowanie ma odbyć się w piątek.

Tego dnia odbędzie się także głosowanie dotyczące wyrażenia zgody na aresztowanie polityka opozycji. Nie wiadomo jednak, czy w tej sprawie znajdzie się większość.

Wątpliwości Marka Sawickiego

Co do uchylenia immunitetu, to nie mam żadnych wątpliwości. On powinien być już dawno odebrany. Natomiast pozostaje znak zapytania pod wnioskiem o zgodę na areszt, dlatego że prokuratura dwa lata bada sprawę. Wydaje mi się, że składając wniosek o uchylenie immunitetu, w tym momencie powinna mieć na tyle dobrze zgromadzone materiały, żeby już areszt nie był konieczny. Żeby już następnego dnia akt oskarżenia trafił do sądu i żeby pan Zbyszek mógł przed sądem udowodnić swoją niewinność, bądź też poddać się karze - podkreśla poseł PSL-u Marek Sawicki.

Anita Kucharska-Dziedzic ostro

Innego zdania jest posłanka Anita Kucharska-Dziedzic. Ani nie zadrży mi ręka, ani się nie zatrzasnę w windzie. Już raz popełniono ten błąd, że parę osób nie dotarło na głosowania i Zbigniew Ziobro pozostał osobą w żaden sposób nieukaraną za swoje działania. W efekcie niemal rozwalił nam wymiar sprawiedliwości i sprywatyzował organa ścigania. Więc teraz, jak prokuratura powiedziała A, to politycy muszą powiedzieć B i umożliwić postawienie zarzutów Zbigniewowi Ziobrze - zaznacza polityczka Lewicy.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Zbigniew Ziobro nadal nie poinformował, czy zamierza pojawić się na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu.

Nie wiem, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Nie wiem też, jak on się czuje. To jego osobista decyzja, co zrobi - podkreśla w rozmowie z RMF FM były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Michał Wójcik. Zapewnia, że będzie obecny w trakcie posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, które będzie poświęcone wnioskowi w sprawie Ziobry. Pojawię się tam w czwartek o godzinie 16:00, kiedy rozpoczyna się ta komisja - zaznacza.

Po tym, jak komisja wyrazi swoją opinię na temat wniosku, posłowie zapoznają się z nią tego samego dnia. Na godz. 23:30 zaplanowano sprawozdanie na sali plenarnej.