5 listopada 1985 roku zapisał się w historii jako ten, który zmienił oblicze polskiej medycyny. To właśnie wtedy w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii, dziś Śląskim Centrum Chorób Serca, zespół lekarzy i pielęgniarek pod kierunkiem docenta Zbigniewa Religi przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu serca w Polsce. Dawcę przywieziono do Zabrza z Warszawy. Religa pojechał osobiście, by go przetransportować w idealnym stanie. Na sali panowała cisza.

Zespół lekarzy i pielęgniarek pod kierunkiem docenta Zbigniewa Religi przeprowadza pierwszą udaną operację przeszczepu serca, Zabrze 05.11.1985 / Stanisław Jakubowski / PAP

Polityka, ekonomia, sport, pogoda, najnowsze wiadomości z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .

Od marzenia do systemu. 40. rocznica przeszczepu serca

W środę przypada 40. rocznica pierwszego w Polsce przeszczepu serca. Przełomowy zabieg, który przeprowadził wtedy docent, później profesor Zbigniew Religa, wspomina profesor Andrzej Bochenek, współtwórca tego zabiegu, konsultant ds. kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland.

Religa powiedział: będzie przeszczep (...). Pacjent był w ciężkim stanie. Zaczął krwawić, a brakowało krwi. Religa kazał dzwonić do radia, żeby zorganizować dawców. Przyjechało wojsko z Gliwic: 20 żołnierzy oddało krew prosto do transfuzji. Dziś to niemożliwe, ale wtedy ratowaliśmy życie - powiedział prof. Bochenek.

Gdy lekarze zdjęli klemy i w piersi pacjenta nowe serce zaczęło bić, nikt nie potrafił powstrzymać emocji. Tego momentu nie zapomnę nigdy - przyznał prof. Bochenek.

Zabrze, 5 listopada 1985 roku / Stanisław Jakubowski / PAP

Zabrze, 5 listopada 1985 / Stanisław Jakubowski / PAP

Po operacji przyszła ulga i ludzki odruch świętowania. Ktoś przyniósł chleb ze smalcem, ktoś kieliszek. Religa, choć lubił wypić, nigdy nie operował po alkoholu. Był odpowiedzialny do granic możliwości - wskazał Bochenek.

Choć z czysto technicznego punktu widzenia zabieg przeszczepienia serca jest prostszy niż transplantacja wątroby, emocje, jakie mu towarzyszą, są nieporównywalne. Technicznie serce nie jest najtrudniejsze, ale to ono budzi największe poruszenie - zaznaczył prof. Bochenek.

/ Stanisław Jakubowski / PAP

Idea Religi: Dzielić się wiedzą, nie trzymać jej dla siebie

O swoim mentorze mówi z podziwem. Był taranem. Po pierwszym, nieudanym przeszczepie większość by się wycofała. On szedł dalej – powiedział. Religa jeździł do USA, zbierał pieniądze wśród Polonii. Potrafił też chronić swój zespół. Mówił: 'Ja biorę na siebie politykę, wy róbcie robotę'. I naprawdę nas osłaniał - podkreślił Bochenek.

Dziś, cztery dekady później, prof. Andrzej Bochenek z dumą patrzy na rozwój polskiej transplantologii. Z marzenia kilku ludzi powstał system. Wtedy mieliśmy jeden ośrodek, dziś transplantacje serca robi się w wielu miastach. To kontynuacja idei Religi: dzielić się wiedzą, nie trzymać jej dla siebie - podsumował konsultant ds. kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland.

/ Stanisław Jakubowski / PAP

Prof. Zbigniew Religa, kardiochirurg, romansował również z polityką. Był senatorem III i V kadencji, ministrem zdrowia w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, posłem na Sejm VI kadencji, marszałkiem seniorem Sejmu VI kadencji, a także kandydatem na prezydenta Polski w wyborach w 2005. Religa zmarł 8 marca 2009 roku w Warszawie.