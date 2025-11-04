Cztery dymisje w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - to pierwsze efekty kontroli w sprawie dotyczącej sprzedaży działki przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi po zaniżonej cenie. Kto stracił stanowisko?

Zabłotnia, 29.10.2025. Teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK / Leszek Szymański / PAP

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Zdymisjonowane zostały cztery osoby pracujące w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Trzy z nich to pełniący obowiązki dyrektor audytu, który zlecono w ośrodku, pełniąca obowiązki dyrektorka kadr oraz kierowniczka warszawskiego oddziału terenowego KOWR. Te informacje potwierdził reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temu resortowi podlega Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dymisje mają związek z ujawnianymi w ostatnich dniach informacjami o tym, że jesienią 2023 roku - tuż przed końcem rządów Zjednoczonej Prawicy - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Działkę sprzedano za ponad 22 mln zł. Obecnie jej wartość wycenia się na 400 mln zł.