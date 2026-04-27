Warszawa szuka sojuszników do walki z Mercosurem przed TSUE. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, na rozpoczynającej się dzisiaj w Luksemburgu Radzie UE ds. rolnictwa minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformuje o zamiarze złożenia przez Polskę skargi do TSUE. "Liczymy na to, że Polska będzie pierwszym krajem, który złoży skargę na Mercosur do TSUE, ale nie będzie ostatnim" - przekazał dziennikarce RMF FM polski dyplomata.

Mimo że umowa z Mercosurem nie jest na agendzie dzisiejszego spotkania unijnych ministrów "temat złożenia przez Polskę skargi do TSUE będzie omawiany przez ministra Krajewskiego przy okazji każdej rozmowy z unijnymi ministrami" - usłyszała dziennikarka RMF FM. To oznacza, że polska delegacja będzie dzisiaj przekonywać, że walka o zablokowanie umowy z Mercosur przenosi się na grunt prawny - do TSUE.

Skarga do TSUE

Polska jest pierwszym krajem UE, który zapowiedział osobną skargę do TSUE. Do tej pory do unijnego trybunału wpłynął (25 marca) jedynie wniosek PE o wydanie opinii co do zgodności umowy z Mercosurem z unijnym prawem. Do wniosku o opinię mogą także dołączyć unijne kraje, jednak indywidualna skarga to o wiele "mocniejszy" krok prawny, bo chodzi o unieważnienie decyzji KE i Rady.

Teoretycznie skarga umożliwia także wniosek o zabezpieczenie, czyli zawieszenie tymczasowego stosowania umowy, oczywiście bez automatycznej gwarancji zgody ze strony TSUE.

Szukanie sojuszników

Przeciwko umowie głosowały w grudniu zeszłego roku także Francja, Austria, Irlandia i Węgry. Dla ministra Stefana Krajewskiego dzisiejsze spotkanie będzie więc okazją do sondowania nastrojów w celu znalezienia ewentualnych sojuszników. Warszawa ma wyraźnie nadzieję na to, że polska skarga stanie się impulsem dla tych krajów do wykonania identycznego ruchu. Wtedy siła nacisku byłaby większa. Sytuacja jest jednak złożona.

Do tej pory żaden z krajów nie zdecydował się na tak radykalny krok jak Polska. Francja - największy sojusznik Polski w sprawie Mercosur - do tej pory nie zapowiedziała własnej skargi do TSUE. Wspiera natomiast wniosek Parlamentu Europejskiego do TSUE o opinię w sprawie zgodności umowy z unijnym prawem, skrytykowała także decyzję KE o tymczasowym wdrożeniu części handlowej umowy od 1 maja. Paryż wprowadził także osobnym, jednostronnym dekretem zakaz importu artykułów żywnościowych z państw Mercosuru, zawierających pozostałości zakazanych w UE pestycydów.

Z kolei KE jest pewna swego. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz powiedział w piątek, że nie ma wątpliwości, iż Trybunał Sprawiedliwości UE nie podważy wdrożenia umowy handlowej z Mercosurem.