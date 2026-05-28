Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało, w tym roku wypada 4 czerwca. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy. Czy w piątek również możemy liczyć na urlop? Jak w tym czasie będą pracowały sklepy?
Boże Ciało wypada w czwartek, 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej.
Ustawowo jest to dzień wolny od pracy. Piątek 5 czerwca jest dniem pracującym. Niektóre firmy decydują się jednak, by oddać wówczas swoim pracownikom należne wolne za inny, przypadający w weekend dzień (np. 15 sierpnia, który w tym roku wypada w sobotę).
Jeśli jednak nie możemy liczyć na taką opcję, wystarczy wykorzystać jeden dzień swojego urlopu, by zyskać cztery dni wolnego.
Planując ewentualny wyjazd czy wypoczynek, należy wziąć pod uwagę, że na drogach czy w popularnych lokalizacjach może być tłok.
W Boże Ciało większość sklepów będzie zamknięta. Swoje drzwi zamkną m.in. supermarkety czy galerie handlowe. Otwarte mogą być m.in. małe sklepy osiedlowe.
W piątek, 5 czerwca, wszystko wróci do normy. Dwa dni później, w niedzielę 7 czerwca, przypada niedziela niehandlowa.
Boże Ciało to święto w Kościele katolickim obchodzone na cześć Najświętszego Sakramentu, czyli wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.
Centralnym elementem obchodów są procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast i wsi. Wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty Ewangelii. Procesja symbolizuje publiczne wyznanie wiary oraz obecność Boga w codziennym życiu ludzi.
Święto ma charakter radosny i uroczysty, a jego tradycje w Polsce sięgają XIV wieku.