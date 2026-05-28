Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tzw. Boże Ciało, w tym roku wypada 4 czerwca. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy. Czy w piątek również możemy liczyć na urlop? Jak w tym czasie będą pracowały sklepy?

Boże Ciało 2026 – dni wolne, praca w piątek i godziny otwarcia sklepów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Boże Ciało wypada w czwartek, 60 dni po Niedzieli Wielkanocnej.

Ustawowo jest to dzień wolny od pracy. Piątek 5 czerwca jest dniem pracującym. Niektóre firmy decydują się jednak, by oddać wówczas swoim pracownikom należne wolne za inny, przypadający w weekend dzień (np. 15 sierpnia, który w tym roku wypada w sobotę).

Jeśli jednak nie możemy liczyć na taką opcję, wystarczy wykorzystać jeden dzień swojego urlopu, by zyskać cztery dni wolnego .

Planując ewentualny wyjazd czy wypoczynek, należy wziąć pod uwagę, że na drogach czy w popularnych lokalizacjach może być tłok.

W Boże Ciało nie pohandlujemy

W Boże Ciało większość sklepów będzie zamknięta. Swoje drzwi zamkną m.in. supermarkety czy galerie handlowe. Otwarte mogą być m.in. małe sklepy osiedlowe.



W piątek, 5 czerwca, wszystko wróci do normy. Dwa dni później, w niedzielę 7 czerwca, przypada niedziela niehandlowa.



Święto Bożego Ciała - symbol wiary w żywą obecność Chrystusa

Boże Ciało to święto w Kościele katolickim obchodzone na cześć Najświętszego Sakramentu, czyli wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Centralnym elementem obchodów są procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast i wsi. Wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty Ewangelii. Procesja symbolizuje publiczne wyznanie wiary oraz obecność Boga w codziennym życiu ludzi.

Święto ma charakter radosny i uroczysty, a jego tradycje w Polsce sięgają XIV wieku.