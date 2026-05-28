Obchodząca w tym roku 120-lecie istnienia Cracovia zagra latem z hiszpańską Sevillą w meczu jubileuszowym. Krakowski klub poinformował o tym w czwartek w mediach społecznościowych.

Powstała w 1906 roku Cracovia obchodzi 120. rocznicę działalności. Ważnym elementem obchodów ma być jubileuszowy mecz.

Jak poinformowała Cracovia, "już 19 lipca o 16:00 na Stadionie Cracovii spotkają się dwa wielkie kluby, Cracovia i Sevilla".

"Historia, tradycja, sukcesy i miasta o niepowtarzalnym charakterze połączą się w jednym miejscu, tworząc dzień pełen emocji" - czytamy we wpisie krakowskiego klubu na Facebooku.

"To będzie święto futbolu, które zapisze się w pamięci kibiców" - napisano.