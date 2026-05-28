W miejscowości Trzebucza doszło do groźnego wypadku drogowego z udziałem 20-letniego mieszkańca powiatu siedleckiego. Mężczyzna, który nie posiadał prawa jazdy, prowadził samochód w fatalnym stanie technicznym, a po spowodowaniu kolizji uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w miejscu zamieszkania.

Do wypadku doszło 20 maja w miejscowości Trzebucza (woj. mazowieckie). Według ustaleń policji, 20-latek kierujący Renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej Volvo, w wyniku czego zderzyły się dwa auta.

Kobieta została przewieziona do szpitala, na szczęście nic poważnego jej się nie stało.



Ucieczka z miejsca zdarzenia

Sprawca wypadku uciekł pieszo. Policjanci z Węgrowa szybko ustalili jego tożsamość. 20-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego został zatrzymany w swoim domu.



Podczas oględzin pojazdu sprawcy funkcjonariusze odkryli szokujące nieprawidłowości. Auto, którym poruszał się 20-latek, nie powinno w ogóle poruszać się na drodze. Policjanci ujawnili liczne usterki techniczne, a także fakt, że samochód miał odcięty dach.

"Taki stan pojazdu stwarzał realne i bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu" – podkreślają funkcjonariusze. Dodatkowo okazało się, że młody mężczyzna nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.



20-latek usłyszał zarzut dotyczący rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna odpowie także za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.